恒地紅磡黃埔街舊樓准強拍　底價5.8億　近期進一步收購「拔釘」

新強拍條例於2024年12月生效，當時恒地（0012）隨即就旗下收購的紅磡黃埔街一列舊樓申請強拍，該宗強拍申請個案日前獲土審處頒出售賣令，強拍底價5.8億元。



資料顯示，是次申請範圍涉及兩個地段，包括黃埔街18至20A號舊樓，以及紅磡黃埔街22、22A及24號、必嘉街88、90及90A號舊樓。

其中黃埔街18至20A號舊樓，在申請強拍時已集合約70.31%權益。由於新例下容許相鄰地盤合併申請，遂連同已統一業權的毗鄰紅磡黃埔街22、22A及24號、必嘉街88、90及90A號舊樓一併入稟，平均業權增至約87.5%。

涉及黃埔街18至20A號物業，包括兩個地舖及五個住宅單位，成交價介乎540萬至2,800萬元，合共涉資6,900萬元。（資料圖片）

事實上，恒地近期繼續收購行動，斥資6,900萬元向「最強釘子戶」、演唱會御用燒味的「金源燒臘茶餐廳」業主關位源，增購黃埔街18至20A號舊樓兩個地舖及5伙住宅。因此，恒地目前持有黃埔街18至20A號舊樓的業權已上升至逾92%。

此外，根據相關判詞，土審處同意項目維修狀況欠佳，建築物結構存有缺陷，逃生樓梯及無障礙設施等設計，已無法符合現代安全標準，申請人亦已作出合理方法嘗試收購其餘業權。

金源燒臘茶餐廳東主關位源早年接受《香港01》訪問，稱在黃埔街經營三十年，未想會交舖離場。(王譯陽攝)

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