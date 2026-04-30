負資產宗數回落　中原王美鳳料負資產數字續跌穿1萬宗

金管局今日（30日）公布2026年首季負資產個案為11,424宗，涉及金額550.37億元，較2025年第四季錄得的21,304宗及1,054.34億元，宗數及金額按季分別減少9,880宗或46.4%，以及503.97億元或47.8%，創近10個季度新低。



中原按揭董事總經理王美鳳指出，2026年首季住宅按揭負資產數字進一步回落屬市場預期，首季末負資產住宅按揭宗數跌至 11,424 宗，主因是今年樓價繼續處於穩步回升步伐，同步帶動物業估值上揚，今年第一季樓價平均上升約5.6%，而目前樓價已由2021年低位回升達13%，促使更多採用高成數按揭的負資產物業透過估值回升及按揭餘額下降，令物業市值重新高於按揭欠款，從而成功脫離負資產行列，推動負資產數字進一步下跌。 樓價重拾升軌，成為負資產數字連續回落的核心動力。

王美鳳指出，雖然第一季負資產拖欠比率由0.31%稍升至0.5%，但對比過往2003年沙士期間拖欠比率約2%，現時的拖欠比率仍屬於低水平。（資料圖片）

展望負資產走勢，王美鳳指出，今年樓市延續已回穩的勢頭並重返升軌，首季住宅買賣登記量錄得18,654宗，按季增加 8.5%，是創2021年第三季18,969宗後的18個季度新高，反映市場信心顯著提升。王美鳳分析指，預料年內樓價繼續穩步回升，目前市場信心全面恢復，剛需及投資需求並存，多元化客源支撐樓市，近月交投不乏買家願意在溫和幅度內追價，加上新盤庫存明顯降低，新盤定價回穩向升，預期今年未來季度樓價仍處回升步伐，全年樓價料升逾一成，相信負資產數字將進一步跌穿萬宗至四位數字水平。

料負資產數字將進一步跌穿萬宗至四位數字水平

王美鳳認為，樓市繼續造好加上高成數按揭使用率下跌，有助推動負資產數字繼續減少，負資產風險亦進下步降低。隨著樓按政策已全面放寬，買家依賴高成數按揭保險的需求明顯減少，最新按保使用比例已維持約 12% 的相對低水平。高成數按保使用率下跌，亦意味著未來業主跌入負資產行列的潛在風險亦同步減少。預期未來負資產數字將繼續回落，利好樓市健康發展。

負資產拖欠比率仍處低水平 實質風險仍低

王美鳳指出，雖然第一季負資產拖欠比率由0.31%稍升至0.5%，但對比過往2003年沙士期間拖欠比率約2%，現時的拖欠比率仍屬於低水平，反映負資產個案供樓人士的持續還款能力甚佳。加上未來樓價料可繼續回升，負資產個案已大幅減少並料可進一步回落，亦使負資產風險進一步降低，故此現時負資產個案的實質信貸風險仍甚低。

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