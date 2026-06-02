首5個月整體樓宇成交量破四萬宗　連續兩個月企穩8000宗以上

住宅樓市轉旺，據地產代理最新數據，今年首五個月樓宇買賣已突破4萬宗，相當於去年全年總量一半 , 市況熾熱。整體樓宇買賣登記連續兩個月企穩8,000宗以上，為2021年後近五年首見。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年5月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄8,535宗，總值730.34億元，較4月微跌1.8%，但總值微升0.2%。雖然登記量輕微回軟，但已連續兩個月維持八千宗水平，反映樓市氣氛向好。

受惠於發展商積極推售新盤、銀行推出定息按揭優惠及樓價向升，買家入市信心增強，二手成交亦見活躍。

首5個月突破四萬宗 達去年全年一半

累計今年首5個月，整體樓宇買賣錄40,519宗及3,276.35億元，較2025年同期分別上升37.0%及55.6%，並已達去年全年總數的50.2%及53.3%。

圖片來源 : 中原地產研究部

一手新盤成交破1萬宗 急升46.7%

一手私人住宅方面，5月錄得2,393宗及281.4億元，較4月分別下跌7.1%及2.2%，但仍連續15個月超過一千宗，市況熾熱。今年首5個月一手已突破一萬宗，達10,476宗，較去年同期上升46.7%。

二手私樓破兩萬宗 大漲44.5%

二手私人住宅方面，5月錄得4,495宗及362.8億元，連續3個月企穩4千宗水平，同樣為近5年首見。今年首5個月二手已突破兩萬宗，錄21,450宗，較去年同期上升44.5%。

大型屋苑方面，5月四大屋苑成交量 : 太古城45宗、嘉湖山莊40宗、美孚新邨38宗、沙田第一城31宗。

中原指，今年首5個月一手已突破一萬宗，達10,476宗，較去年同期上升46.7%。

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