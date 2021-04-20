佐敦匯萃開放式戶510萬沽　持貨6年勁蝕近150萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-20 16:54

過去數年市區湧現不少面積細小的開放式單位，成交呎價高昂媲美豪宅盤。不過該類單位近年開始出現蝕讓個案，普遍蝕幅更高達一至兩成。其中位於佐敦、標榜享有高鐵概念的單幢式住宅匯萃，新近一個高層開放式戶以510萬元沽出，較2015年購入價帳面貶值17%，若計及其他開支，實際蝕讓近150萬元。

據土地註冊處資料，上述個案為匯萃高層A室，本月9日以510萬元易手。單位原業主於2015年9月以614.4萬元購入上述單位，當時成交呎價高達27,927元，持貨近6年帳面貶值104.4萬元，或17%。

實用220呎開放式設計 買入時呎價近2.8萬

若計及買入物業時的稅款38.88萬元，以及賣出時的代理佣金支出約5.1萬元，估計實際蝕讓約148.38萬元。上述蝕讓單位實用面積220平方呎，屬開放式單位，成交呎價約23,182元。

佐敦官涌街7號的匯萃由宏基資本發展，為該集團首個分層商住樓盤，單幢式樓宇設計，樓高25層，提供66伙開放式戶，實用面積210至222平方呎。

翻查資料，該盤早前也曾錄得蝕讓成交個案，如去年11月，同廈高層A室，實用面積219方呎，以478萬元易手，較2015年10月購入價598.9萬元，帳面貶值120.9萬元或20%，若計及其他使費，實蝕逾140萬元。