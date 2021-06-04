六年未開齋　路勁主席單偉豹趁市旺　推售九龍塘4伙億元複式戶

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-04 13:57

近月豪宅市場交投暢旺，部分投資者亦趁機「力谷」多年來未獲承接的市區豪宅。由路勁（1098）主席單偉豹私人持有的九龍塘喇沙利道25號的豪宅項目「喇沙滙」，新近委託代理行獨家代理銷售。

複式戶售價1.66億起

喇沙滙已屆現樓，提供4伙複式單位，屬四套房及五套房設計，實用面積介乎4,801至5,295平方呎，售價由約1.66億至2.08億元，折合實用呎價約34,479元至39,285元。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，近月市場憧憬一旦中港通關帶動樓市，令豪宅交投量明確增加。又指今年首5個月錄得52宗逾億元新盤「大刁」個案，按年急增達1倍。

翻查資料，喇沙滙早於2014年8月公布售樓說明書，並在2015年10月推出首張1號價單，當時4個複式單位的價單定價介乎1.92億至2.2億元。

過去屢次修改價單售價

不過該4個豪宅單位隨後一直未能售出，期間更多次修改價單售價，售價調高後又調低。如該盤A2複式戶，最初價單售價為2.2億元，隨後一度上調至2.68億元，不過及後又降價至2.33億元，然後又再次調升至2.38億元。不過據目前最新資料，該A2複式戶價單售價已降至2.08億元，即較2015年10月的定價略低5.45%。

喇沙滙A2複式戶的價單售價曾多次作出修改，一度上調至2.68億元，惟目前已降至2.08億元。

至於其餘的A1、B1及B2複式單位，目前最新價單售價為約1.7億、約1.66億及約1.879億元，較2015年10月的售價2.1億、1.92億及2.08億元，低約18.84%、13.51%及9.66%。

開售五年僅沽一伙 九龍塘皇廷滙逾萬呎洋房 劈價1.12億求售

事實上，同樣由單偉豹私人持有的九龍塘喇沙利道豪宅項目皇廷滙，情況亦不樂觀，全盤只有四幢洋房，六年前推出至今，僅沽出一幢。而在去年11月，項目其餘三幢洋房的價單，定價下調約6%至8%。