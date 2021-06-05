柏傲莊III開售　陸氏夫婦逾3000萬掃兩伙　自言抽中前籌有運

撰文： 彭樂程 黃捷 最後更新日期： 2021-06-05 15:37

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 收2.7萬票，再破97後收票紀錄，項目今日（5日）進行首輪銷售，涉及331伙，入場單位折實售674.8萬元起。

買家陸太：我Buy佢有品味

於沙田居住的陸氏夫婦，於大手組別，成功斥逾3,000萬元購入一個四房河景單位及一個1房單位，分別用作自用及投資。陸太表示，抽中前籌「有幸運成分」，認為樓價下跌機會不高。

問及睇中柏傲莊 III 的原因，她稱，單位設計細緻、體貼，「Buy佢設計有品味」。

陸氏夫婦家住沙田，斥資約3000多萬元買入柏傲莊III兩個單位。

另外， 從事藝術創作行業的準買家黃小姐表示，預留約1,000萬元購入柏傲莊III兩房單位作自住用途。她直言「我唔識睇後市」，但透過宏觀其他樓盤認為柏傲莊地理位置優越、交通便利，故希望可直接「扑鎚」買入。

黃小姐補充，曾考慮「入飛」日出康城LP10，但由於需以孩子未來發展作為首要條件，顧及上學距離、鄰近基建設施配套等條件，唯最終選擇放棄其他樓盤。

她亦坦言樓價飛升，「樓價不嬲升得好離譜。」但仍願意為孩子未來作出犧牲。

黃小姐預算約1千萬入市，稱「樓價不嬲升得好離譜」。﹙彭樂程攝﹚

首輪涉兩張價單

根據銷售安排，今日大手組別優先揀樓，並分為2組進行，A1節最少購2伙及不多於4伙；A2節則可購1伙至4伙，每組買家必須認購1個3房或4房大單位；B組買家可購買1伙至2伙。

據發展商消息指，A1組客人出席率近8成，首三小時已沽出逾70多伙，4房單位銷情暢旺，買家以家庭單位為主。暫錄27組大手買家，當中有1組客購6伙，涉及金額約1億元。

柏傲莊 III 首批涉兩張價單，分別涉182及149伙，兩批單位的折實平均呎價分別為19,999元及21,368元，兩批單位的實用面積由310至1,022平方呎，包含一房至四房戶型。

根據銷售安排，大手組別優先揀樓，並分為2組進行，A1節最少購2伙及不多於4伙；A2節則可購1伙至4伙，每組買家必須認購1個3房或4房大單位；B組買家可購買1伙至2伙。