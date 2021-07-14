仲量聯行：料下半年樓價升最多5%　政府加辣機會不大

仲量聯行今日（14日）發表對樓市的下半年展望，仲量聯⾏香港主席曾煥平預期，下半年住宅樓價有5%內升幅，樓價升幅依然較溫和，認為再推出辣招的機會不大。而新界鐵路沿線盤及中小型住宅被睇高一線。

曾煥平：通關僅帶動豪宅交投

曾煥平認為，量化寬鬆、息率低企及經濟復甦較預期理想，帶動住屋需求，然⽽，全球經濟仍然受制於疫情發展，封關影響資⾦流入，預期下半年住宅樓價持平或最多升5%，全年升5％至10%；豪宅樓價預計全年有10%內的升幅。

若以區域劃分，他認為新界區鐵路沿線盤有機會破頂；以面積區分，下半年中小型單位住宅的樓價升幅較大。曾煥平強調，過往逾一億元的物業，近八成買家為內地人，故市場不要對通關的期望太高，通關只是一種心理影響，通關最多只會帶動豪宅交投，對中小型單位影響不大。

曾煥平認為，通關只是一種心理影響，最多只帶動豪宅交投。

甲廈有望未來一年見底

寫字樓方面，仲量聯行租賃業務主管鮑雅歷指出，6⽉甲廈整體空置率升⾄9.5%，仍屬2004年以來第⼆⾼水平。上半年整體甲廈租⾦下跌4.7%，跌幅較去年下半年錄得的6.6%收窄。中環租⾦⾛勢平穩，僅回落3.2%。鮑雅歷料，下半年甲廈租金或會再跌5%，有望未來12個月內見底。另外市場需求疲弱，市場將繼續錄得負吸納量，並推⾼空置率。

憧憬消費券 舖租料升半成

此外，該行商舖部主管唐偉樂指，首兩季的零售租金依然徘徊於2003年SARS時的水平，市場憧憬下半年生效的消費券，對本地消費有進一步的刺激作用，故預期核心區街舖及優質商場租金於下半年將回升最多5%。

該行香港資本市場部主管陳國章指，本年上半年有不少機構投資者買入工廈，因被⾼回報率及租務需求穩定所吸引。他預測，投資氣氛改善下，⼯廈物業於下半年上升最多5%。