麗新橫琴項目在港推100伙　林顥伊：提供大灣區置業選擇

麗新集團高級副總裁林顥伊表示，集團未來擬在港推兩項目，包括預計今年第四季推出的觀塘恒安街項目，將提供160伙，涵蓋一房至兩房單位；而明年亦會推出元朗大旗嶺項目，約有120伙，主打一房戶型。

另外，麗新集團在珠海橫琴的綜合發展項目「創新方」第2期住宅項目「滙星文化工作室」，其香港展銷廳今日（21日）開幕。林顥伊指，擬推出100伙標準單位在港銷售，標準戶實用面積由600至1,200平方呎，入場費200萬人民幣起，折實平均每平方米價格約36,000元人民幣（每平方呎約3,344元人民幣）。

橫琴創新方行政總裁譚承蔭指，首50伙的買家可享5%樓價折扣優惠，12個月免費車位、24個月免管理費等四項優惠。林顥伊表示，有見政府於8月推出刺激消費優惠措施，集團趁機開放展銷廳及推出新一批單位。

林灝伊又指，有見橫琴自貿區出台後，吸引不少年青人前往該區發展，大灣區交通配套愈趨完善，未來車位逐漸增加，加上內地政府推出之稅務優惠，相信會吸引年青人前往工作及置業。