信置旗下商場出租率達九成 蔡碧林：會繼續改善商戶組合

疫情緩和，加上受惠東京奧運及電子消費券帶來之經濟效益，商場租務市場逐漸回穩。信置（0083）旗下多個商場，包括屯門市廣場、荃灣荃新天地及奧運站奧海城，人流平均增加20%，消費額亦增長30%。信和集團資產管理董事蔡碧林指，人流及營業額大致回復至疫情前水平，現時旗下商場出租率達90%，相信消費券帶動下，消費熱潮會持續至年底。

蔡碧林：商場抗跌能力較強

蔡碧林表示，上述商場並非坐落於油尖旺、銅鑼灣等核心旅客消費區，主要依賴區域性人流，故抗跌能力較強。她以旗下屯門市廣場作例子，指屯門、元朗、天水圍一帶有近110萬人口，即使只服務區域性客人，商場日均人流亦有約30萬，較不受疫情及遊客等因素影響。

有見疫情好轉，信置表示會局部翻新旗下商場及改善商戶組合，以刺激本地消費及人流。屯門市廣場翻新後引進了不少日本風商戶，包括DON DON DONKI及AEON等日式超級市場，佔商場鋪位面積30%至40%。另外，因應市場對護膚品需求增加，信置將引入約44個美妝品牌到屯門市廣場，打造成新界西最大的美容專區，而餐飲類商戶比例亦計設由20%提升至25%。

不過，政府的消費券計劃有時間限制，市民花光5,000元後消費意欲或會回復原狀。蔡碧林表示，集團早有準備，計劃持續關注社會上的熱話，適時舉辦活動吸引人流。