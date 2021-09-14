MONTEREY一房828萬沽雙破頂　MALIBU呎價月內兩度刷新高

將軍澳區近日連錄高價成交，其中將軍澳南MONTEREY及日出康城MALIBU的一房單位，均接連以破頂價沽出。
MONTEREY一房無樓睇 仍以破頂價沽
據知，MONTEREY第5座低層G室，實用面積366平方呎，一房間隔，新近連租約以828萬元易手，呎價22,623元，創同類二手單位售價及呎價新高。美聯物業高級分區營業經理林浩德表示，買家見單位新簇企理，無睇樓及連租約下照承接。
據了解，單位現有租約之月租為16,000元，新買家現享回報約2.3厘。資料顯示，原業主於2017年3月以516.3萬元購入上址，現轉手帳面獲利311.7萬元，四年升值約60%。
MALIBU一房呎造2.2萬 再創紀錄
另外，日出康城MALIBU新近亦錄得破頂成交，為近一個月同類單位第二度破頂。成交單位為MALIBU第3A座高層D室，實用面積369平方呎，屬一房間隔，原以828萬元放盤，新近以820萬元成交，呎價22,222元，呎價創屋苑新高。
據了解，原業主於2018年3月以613.6萬元購入單位，持貨三年半，是次轉手帳面獲206.4萬元，單位期內升值約33%。
值得留意，上述成交為MALIBU一個月內呎價第二度破頂，上一單同類成交為今年8月，同屬第3A座高層D室，當時單位以815萬元易手，成交呎價22,027元。換言之，是次成交將屋苑呎價紀錄再推高195元。
【MALIBU成交單位直擊】
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