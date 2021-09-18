單位直擊｜大角咀形品．星寓高層三房1700萬易手　業主減價1球

市場開始消化高樓價，市區屋苑承接力不俗，大角咀形品．星寓新近有三房特色單位易手，獲首置買家承接，業主減價「1球」，成交價1,700萬元。

上述單位為形品．星寓極高層E室，實用面積約815平方呎，屬三房連平台特色戶，新近以1,700萬元成交，折合呎價20,859元。

特色戶較有議價空間

香港置業高級聯席董事張仲賢表示，原業主約於1個月前以1,800萬元放盤，新近獲外區客接洽，議價後減價100萬元，以約1,700萬元成交。張仲賢續指，由於成交單位屬大單位及特色戶，客源相對較少，一般有客洽購都有議價空間，減價100萬元屬合理水平。

據了解，原業主於2010年8月以約1,231.5萬元購入上述單位作投資用，至近期見市場價格向好故放盤，是次轉售帳面賺約468.5萬元，物業升值38%。

【成交單位直擊】

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形品．星寓位於大角咀洋松街1號，屬單幢式住宅，全盤提供377伙，戶型涵蓋開放式至三房單位。