鰂魚涌THE HOLBORN周五次輪賣23伙　開放式戶折實入場593萬起

恒地（0012）旗下鰂魚涌THE HOLBORN，過去周日（19日）首輪銷售128伙，共沽岀65伙或約50%，恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN首輪的開放式單位售出22伙，佔可供發售的開放式單位總數近90%。

發展商今日（20日）上載新一份銷售安排，加推23伙，於本周五（24日）發售，當中包括5伙一房單位及18伙開放式戶，實用面積由220至260平方呎，價單訂價由631萬至871.3萬元，價單呎價由27,511元至33,635元。若以180天即供提供6%折扣計算，單位折實售價由593.14萬至819萬元，折實呎價介乎25,860元至31,617元。

毋須向發商遞交意向登記

次輪銷售的入場單位位於B座6樓B8室，實用面積224平方呎，開放式間隔，即供折實售593.14萬元，呎價26,479元。據銷售安排2號，項目次輪以先到先得形式出售，買家必須親臨售樓處認購單位，換言之，有意參與次輪揀樓之買家毋須向發商遞交意向登記。

THE HOLBORN位於港島東筲箕灣道1號，共提供420伙，涵蓋開放式至三房戶型，主打開放式及一房單位。項目位處港鐵太古站與西灣河站之間，步行前往兩個地鐵站，分別需時約5及3分鐘。預計關鍵日期為2023年4月30日。