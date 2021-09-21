鴨脷洲逸南加推21伙　周六先到先得形式售16伙　入場費449萬起

恒地（0012）旗下鴨脷洲單幢盤逸南，今年5月底開售至今，已累售75伙，佔可發售單位138伙約54%，套現逾4.2億元。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，今天上載逸南全新價單及銷售安排，加推16伙，本周六（25日）發售。

新價單渉21伙 全屬開放式及一房

全新價單涉及21伙，包括17伙開放式及4伙一房單位，實用面積由183至264平方呎，價單定價由477.7萬至783.5萬元，價單呎價由26,104元至29,678元。若以150天成交期提供之6%折扣率計算，折實售價則介乎449萬至736.49萬元，折實呎價由24,538元至27,897元。

周六售16伙 折實呎價由2.4萬起

發展商同日上載全新銷售安排，從上述價單抽出16伙，於本周六（25日）推售，當中包括12伙開放式及4伙一房戶，以6%折扣計算，折實售價介乎449萬至736.4萬元，折實呎價由24,538元至27,897元。

入場單位為項目8樓D室，實用面積183平方呎，開放式，折實售449萬元，折實呎價24,538元。據銷售安排所示，周六將以先到先得形式揀樓。

逸南位於鴨脷洲大街71號，合共提供138伙，包括90伙開放式單位及48伙一房單位，預計關鍵日期為2022年10月31日。