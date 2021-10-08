九龍客看好新北發展　施政報告後購屏山南屏匯　呎造1.7萬創新高

由前深圳政協持有的宏富遠東集團發展、位於元朗屏山現樓新盤南屏匯，毗鄰洪水橋新發展區，未來料可納入北部都會區的一部分。施政報告發表後，即錄得外區投資客入市，成交呎價更創屏山區內新高。

上述單位為項目5樓B室，實用面積382平方呎，屬一房連天台特色戶，新近以671.2萬元成交，折合呎價17,571元，為屏山區內呎價新紀錄。

據悉，買家來自九龍區，預期洪水橋一帶基建陸續上馬，物業升值空間較大，故搶先於附近物色心儀物業，是次購入單位擬作長線投資用途。

代理：施政報告後洪水橋一帶查詢增加

美聯物業高級區域營業董事林振華稱，新一份施政報告指出，未來將大力發展新界北基建及房屋配套，料進一步促進人流物流，區內物業潛力看高一線。事實上，自報告公佈後，該行隨即收到不少客戶查詢詳情，當中不乏外區客有意率先進駐區內置業，反應踴躍。

南屏匯位於屏山屏柏里8號，即長實半新盤娉廷的對面，與港鐵天水圍站相距約20分鐘步程。項目合共提供47伙，其中39伙分層單位已全數以價單形式推出，另外8伙為獨立洋房。項目已屆現樓，項目至今累售31伙，佔分層單位總數近80%，套現約1.8億元。