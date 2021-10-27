舊樓收購｜工聯會1.17億沽銅鑼灣利園山道一籃子舊樓單位

銅鑼灣波斯富街及利園山道一段正被財團收購的舊樓群，新近再錄得逾億元的一籃子樓上物業成交。由工聯會屬下的醫療服務機構持有的7個物業，上月以1.17億元沽出，料屬財團收購行動。

據土地註冊處資料，上述一籃子成交物業為利園山道5號一樓至二樓、7號一樓至二樓、9號一樓、11號一樓、13號至19號一樓，合共7個物業，成交價共1.17億元。該批物業原業主為香港工會聯合會工人醫療所（HONG KONG FEDERATION OFTRADE UNIONS WORKERS'MEDICAL CLINICS），公司董事包括吳秋北、黃國健等工聯會成員。

至於該批物業的新買家為邦華投資有限公司（GLOBAL CHINA INVESTMENT LIMITED），公司董事包括李麗珍及JETCOACH DEVELOPMENT LTD.，估計為發展商旗下公司。

新世界於同地段積極收購

事實上，上述橫跨波斯富街及利園山道的舊樓群，一直為多家財團多年來的收購目標，收購戰持續至今有逾七年，其中，以新世界（0017）或相關人士的收購行動最為積極。據悉，該公司早在2015年已成功購入利園山道9號及11號舖位，購入價分別為1.72億及1.748億元，公司同時也擁有樓上多個住宅單位。

橫跨波斯富街、羅素街、利園山道三條街的舊樓群，一直為發展商收購目標。（中原地圖截圖）

三面單邊舊樓 兩成業權8月推出招標

至於毗鄰橫跨波斯富街、羅素街、利園山道三條街、即三面單邊舊樓，早前也有新動作，該地段由老牌茶葉零售商英記茶莊（8241）及一名資深投資者張實來持有的一籃子地舖及住宅，涉及約兩成業權，在8月推出招標，物業估值約18億元。

招標物業涉及利園山道23、25號（部分）、波斯富街72號及波斯富街74號（前段）合共4個地舖，以及16個分布於同廈1樓至5樓的住宅單位，

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