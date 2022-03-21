內地富商南區複式豪宅淪銀主盤　連豪裝2.83億放售

近日銀主盤數目上升，據市場消息指，由浙江富商虞松波及相關人士持有的香港仔深灣9號兩伙複式戶連兩個車位，近日由銀主以2.83億元放售，為屋苑歷來最大額的銀主盤。相關物業於2020年曾委託代理招標出售，惟未能售出，事隔約一年半淪為銀主盤被放售。

銀主叫價進取 叫價高市價最少12%

消息指，上述深灣9號兩個單位，位於1座頂樓同層，原由浙江富商虞松波及相關人士持有，其中，1座頂層A室複式戶於2013年斥約1.34億元購入，面積2,587平方呎，連773平方呎平台，位處大單邊，望海景，並千萬元豪華裝修，惟近日淪為銀主盤，並以1.58億元放售，叫價較市價高約13%，意向呎價61,075元。

至於同層B室複式戶，在2016年以9,000萬元連兩個車位買入，單位實用面積2,177平方呎，連280平方呎平台。現銀主叫價1.25億元，意向呎價57,418元，較市價高約12%，上述兩個單位連兩個車位，總購入價約2.24億元，現銀主叫價合共約2.83億元。

兩年前被入稟追欠款及要求收回上址

翻查資料顯示，虞松波屬浙江省舟山市富商、以及和潤集團主席，曾以135億人民幣資產躋身胡潤百富榜第252位。惟2020年，兩度被入稟高院追討欠債，包括遭一間名為Blackwood Forest Limited的公司入稟追討欠款，以及要求收回上述單位及車位。