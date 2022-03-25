美孚新邨撻訂三房戶845萬重售 　半年賣平10%　原業主少賺65萬

藍籌屋苑美孚新邨再錄一宗三房單位成交。是次成交單位曾於半年前以938萬元賣出，不過隨後撻訂，最新成交價降至845萬元，即較上次賣出價低近10%或接近一球。雖然原業主在半年前殺細訂約28萬元，但由於最新成交價回落幅度較大，料事隔半年少賺65萬元。

美聯美孚高級區域營業董事吳志輝表示，上述單位為美孚新邨百老匯街15號中層A室，實用面積694平方呎，三房間隔，望內園景。據悉，單位去年9月以938萬售出，最後買家撻訂。單位新近再以845萬元沽出，成交呎價約12,176元，較早前成交價低93萬或9.9%。

原業主半年前殺細訂28萬

他又表示，單位在半年前賣出時，當時的買家預計已繳付樓價約3%作為細訂，預計單位原業主已殺細訂約28萬元。但由於近月樓市下行，單位成交價也當時回落近100萬元，以此推算，原業主少賺約65萬元。

不過原業主早於1995年9月以239萬元購入單位，持貨近27年，是次仍大幅獲利606萬元，物業升值逾2.5倍。

藍籌屋苑美孚新邨。（資料圖片）

近日美孚新邨交投轉旺，昨日（24日）該屋苑錄得一宗逾百萬靚裝、高層三房單位成交，原業主放盤約一個月，新近減價至822.2萬元沽出。單位實用面積約700平方呎，採三房套房間隔，向西望內園景。業主持貨三年，轉售帳面獲利112.8萬元，升值約16%。

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