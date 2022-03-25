北角200呎舊樓劈兩成吸客　原則竟可間兩房

疫情緩和雖有利樓市交投，二手成交因而加快，惟市區亦錄得多宗減價成交個案，反映業主仍願提供一定議幅吸客。

世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，北角渣華道單幢盤嘉興大廈高層B室，實用面積205平方呎，屬原則兩房間隔，原業主於今年一月放盤，叫價450萬元，叫價3個月後，最終劈價90萬元或20%，以360萬元成交，呎價17,561元，低市價約10%。

資料顯示，上址單位銀行估價約426萬元，即是次成交價較估價平約66萬或15.4%。據悉，原業主於2008年7月以150萬元購入上述單位，持貨14年，帳面獲利210萬元，升值1.4倍。

80年代產物 實用200呎仍可設兩房

黃文龍指出，原業主擔心經濟前景不明朗，憂慮本港樓價走勢會受美國加息影響，故在疫情緩和下決定止賺離場。在第五波疫情前同類單位成交價亦達440萬元，最新成交價已顯著回落。

對於單位面積細小仍可分間兩間房間，他指出。上述單位屬恒基在80年代的項目，當時整體經濟欠佳，不少發展商興建多個提供細小面積的單幢樓，但間隔上仍保留兩間房間，與現時沒有間隔的納米樓有很大分別。

北角建康花園兩房減價102萬沽

同樣位於北角的建康花園亦錄得一宗減價成交。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角英皇道建康花園高層B單位，實用面積約598平方呎，戶型由三房改兩房間隔。原業主早前叫價1,100萬元，最終減價102萬或11%，以998萬元成交，呎價約16,689元。

據了解，原業主2010年11月以580萬元購入單位，持貨12年，帳面獲利418萬元，升值約72%。

九龍南昌站匯璽亦錄一宗劈價52萬元交易。

匯璽業主劈價52萬元沽一房

除上述樓盤錄減價成交外，西南九龍南昌站匯璽亦錄一宗劈價交易。 利嘉閣地產分區董事鄭運就表示，匯璽5B座中層J室，實用面積約346平方呎，一房間隔，日前以848萬元易手，劈價52萬元或約5.8%，呎價約24,509元。

據悉，原業主於2018年9月，以約803萬元購入單位，持貨至今約3年半，轉手獲利45萬元，物業升值約5.6%。