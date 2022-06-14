黃海明125萬租CEO Neway糖街舊舖兩層　擬「大包租」分拆出租

由CEO Neway租用作旗艦店多年的銅鑼灣糖街巨舖，至今交吉約一年，其2樓至3樓全層，新近獲資深投資者、「神奇小子」黃海明以「大包租」形式租用，未來預計把舖位拆細出租。消息透露，是次黃海明「大包租」巨舖，每月租金約125萬元，呎租僅約25元。

黃海明：分拆出租事宜不便透露

市場消息透露，上述舖位為怡和街19至31號樂聲大廈2樓至3樓舖位，面積約5萬平方呎，市傳獲投資者黃海明以每月約125萬元租用。據指是次屬於「大包租」形式，即新租戶租用巨舖後，會再拆細多個舖位出租予其他小商戶。

黃海明回覆《香港01》確認已租用上述巨舖，不過租金詳情及再分拆出租的事宜不便透露。

逾5萬呎舖面 CEO Neway高峰期285萬租用

上述樂聲大廈2樓至3樓舖位，原來由CEO Neway連同1樓及地下入口一併租用，為集團旗艦店，總樓面共約7.6萬平方呎，高峰期月租約285萬元。不過在2016年5月份Neway已棄租地下及一樓，涉及共約2.6萬平方呎。

至於2樓至3樓舖位，據了解亦已交吉超過一年。在2020年12月底，舖位業主入稟指Neway拖欠該年4月至12月租金、冷氣費及廣告牌牌費逾1,906.8萬元，要求清繳欠款及將舖位交還。