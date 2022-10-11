睇淡後市半年劈價六球　匯璽II海景四房3250萬沽　四年貶值24％

南昌站上蓋屋苑匯璽II 錄得連環蝕讓，一伙高層四房戶錄帳面大幅貶值24.4%的成交。區內代理指，原業主因睇淡後市，單位放盤約半年，累劈650萬元，以3,250萬元沽出。

美聯物業助理區域經理何靜波表示，是次成交為匯璽II 5A座高層B室，實用面積1,235平方呎，屬四房雙套間隔，享開揚海景，內櫳新淨企理。原業主為用家，因睇淡後市，決定沽貨套現。單位最初在今年4月以3,900萬元叫價盤， 及後因應市況調整價錢，減價300萬元至3,600萬元即獲買家洽購。單位最終以3,250萬元成交，呎價26,316元。換言之，單位放盤約半年，累劈650萬元或16.6%易手。

最初叫價3900萬 睇淡後市劈價沽貨

何靜波續指，新買家為新香港人，屬於家庭客，是次入市作自住用途。 據個別網上銀行估價顯示，上述單位估價為3,406萬元，即最新成交價較估價低約4.5%。

匯璽5A座一伙高層四房戶錄帳面大幅貶值近25%的成交。（資料圖片）

持貨四年多 料實蝕逾1264萬

據悉，原業主於2018年9月以約4,299.2萬元買入，持貨四年多， 是次轉手帳面勁蝕1,049.2萬元，單位期內貶值24.4％。如計及當時入市繳稅約182.7萬元，賣出的佣金共約32.5萬元， 料最終實蝕逾1,264萬元離場。

事實上，作為鐵路上蓋新盤的匯璽，近年亦有出現蝕讓個案。今年3月份，該屋苑又錄得一伙匯璽II 5A座中高層C室，以2,800萬元沽出，較2018年9月購入價3,769.1萬元，帳面貶值近26%。