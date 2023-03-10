承傳父幹精神　獨生女獲父親資助一半樓價　25歲成千萬業主

香港地、樓價貴，不少有能力的父母也願意資助子女置業，「靠父幹」早已成常態。從事放射治療師的沈小姐，全賴父親助力、代付首期，兩年前購入樓價逾1,100萬元的藍田新盤單位，年僅25歲便當上業主。近日偕父母一同收樓，「幕後功臣」沈爸爸憶起二、三十年前自己也是獲父親「加持」才能成功置業，可謂「一代傳一代、一代幫一代」。



收樓一刻難掩喜悅 母：新玩具咁呀哈哈

沈小姐與父母居於藍田麗港城，她透露，兩年前原睇中深水埗一新盤，但某日路過商場，發現一藍田新盤的示範單位，位置既鄰近原居地，方便與家人照應，其廚房開則又是其母指定要的「梗廚」，遂萌生入市念頭。她指，「當日買樓花，都係單憑睇YouTube攞概念。」最終以1,110多萬元買入一個兩房單位，面積約520平方呎，呎價2.1萬元。

等了兩年多至近日收樓，沈小姐指，收樓時發現單位能望到部分海景，屬意料之外、感到驚喜。而且舊屋與新居僅相距5分鐘步程，偕父母收樓一刻也難掩心中的喜悅，三人頻頻在屋內合照「打卡」留念，沈媽媽更笑言「新玩具咁呀哈哈！」

父親資助一半樓價 每月供樓靠自己

月入逾5萬元的沈小姐，自言生活非常節儉，既不買名牌，多年來也有儲蓄習慣，出入靠公共交通工具，承認比同事「慳家」。是次入市獲家人資助一半樓價作為首期、即涉約550多萬元，月供約2.28萬元。沈小姐笑言，男友亦是從事醫療行業，若日後同居，會再商議如何攤分供樓開支，「剩係供樓都已經好辛苦啦，食麵包啦就嚟！」

被問到加息增加供樓壓力，沈小姐指，「其實我係冇idea，哈哈，佢哋（父母）覺得只要唔俾人炒，以我能力係供到（樓）嘅」。不過，她提到新居的管理費，每呎高達5.4元，比舊居貴近三倍，雖然新居以實用面積計，舊居以建築面積計，但每月2,800多元的管理費開支非小數目。

幕後功臣沈爸爸 憶當年買樓同獲父母加持

年紀輕輕便當上業主，不得不提「幕後功臣」沈爸爸。沈小姐的父親從事銀行業多年，對投資有一番心得，偶爾會跟女兒分享投資股票之道，惟女兒對投資不感興趣，「同佢傾，佢都冇咩心機」。沈爸爸直言25歲置業的確有點早，但有感女兒「入啱科（行業）」，有穩定工作和收入，相信她有能力負擔供樓開支，才決定「協助」她上車。

沈爸爸又回想到自己在二、三十年前，斥約350萬元買入麗港城一個三房單位，當時也是獲得父親的「加持」才成事。他指，自小就被灌輸要養成儲蓄的習慣，才能「一代傳一代、一代幫一代」。對於時下不少年輕人面對上車置業困難，沈媽媽則認為，首次置業也不一定要買「dream house」，有時樓換樓反而更可取。