珀．軒納米樓九年帳蝕23%　代理：投資者看淡「劏房開則」細單位

市區納米樓再錄得大幅貶值個案。近年頻頻錄得蝕讓的單幢樓佐敦珀．軒，一伙實用面積229平方呎的開放式戶，新近以418萬元沽出，較九年前買入價帳面貶值近23%。代理指，該單位仍尚有兩年租約，但原業主認為此類「劏房開則」的細單位，未來投資價值不高，決定「甩手」離場。

中原地產香港高鐵站分行經理胡鴻洲表示，上述成交為佐敦珀．軒中低層B室，實用面積229平方呎，屬開放式戶，單位在2019年4月已推出放盤，叫價590萬元，不過一直無人問津。及後在兩年後、約2021年8月份才調整叫價，大幅劈價近百萬元至499萬元，惟同樣未獲承接，直至今年5月份又再減價至430萬元。最終，該單位近日成功以418萬元沽出，成交呎價約18,231元。

2013年10月買入價541萬

據了解，原業主於2013年10月以541.08萬元買入上述單位，及後在2018年3月作內部轉讓，作價580萬元。撇除內部轉讓個案，單位在過去9年內帳面貶值約123萬元或22.7%。

連兩年租約出售 每月收租1.25萬

原業主為收租投資者，該單位在2018年起開始用作收租，近年租金水平維持每月約1.25萬元。據悉，是次交易屬連租約易手個案，目前尚餘兩年租約，租金約1.25萬元。胡鴻洲透露，雖然該單位還有兩年租約，但原業主認為此類「劏房開則」的細單位，未來投資價值不高，決定沽貨離場。

珀．軒為單幢樓盤，數年前挾高鐵效應推出，部分單位呎價介乎2萬至2.9萬元不等。不過受疫情影響，香港與內地無法通關，高鐵也未能運作，珀．軒近年錄得二手成交個案幾乎全部需要蝕讓。資料顯示，該單幢樓今年錄得5宗二手成交，全部需要蝕讓，蝕幅介乎18%至24%。