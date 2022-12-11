空置率高企　中環甲廈呎租報49.1元　按月再跌9%兼創十二年低位

投資市場觀望氣氛蔓延，11月份商廈價格持續向下尋底。美聯工商舖資料研究部表示報告指出，指標甲廈售價按月降1.5%，乙廈價格按月跌0.9%；而甲廈租金及乙廈租金同樣錄得跌幅，分別按月跌3.3%及0.2%；整體甲廈空置率維持高企最新報10.2%。該行預計，核心商業區的租金跌勢將持續至明年中。

企業搬遷省成本 商廈減租成風

據報告指，近年不少企業遷出核心商業區，節省成本，以應對內外經濟環境的挑戰。由於疫情下衍生的靈活工作模式及擴充步伐減慢，拖累核心區寫字樓租金嚴重下挫。核心商業區的平均呎租跌幅較其他地區大，按月跌4.3%。其中，上環甲廈租金跌幅最大，按月急挫9%；中環區租金按月下挫8.9%，11月平均呎租為49.1元，屬十二年的低位。

（美聯工商舖資料）

空置率方面，全港整體甲廈空置率為10.2%，中區整體則為8.6%。若細分各區，則仍以東九龍甲廈空置率最高，達16.6%，其次為尖沙咀的9.5%、及上環的9.4%。

由於商廈市場跌勢未止，市場銀主盤數量上升。11月份錄得兩宗商廈銀主盤的成交，包括天津物產集團及國安國際分別將資本中心23樓全層及海富中心二座15樓全層物業，分別以約2億元及1.9億元售出。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然今年利淡因素充斥，但優質的商廈物業在疫市下仍受捧。如新加坡共享工作空間品牌The Great Room早前承租中環長江中心45樓全層，市值呎租料約150元。同時，中環中心高層全層亦錄得承租，每呎租金約70元，租客為中資金融機構。

料商廈租金跌勢持續至明年中

展望來年，他預計，全港整體甲廈空置率將持續高企，特別是核心商業區的租金下行壓力大，相信該地段的跌勢將持續至明年中期，料會出現企業撤出甲級商廈、縮減寫字樓規模及租用面積的趨勢，商廈表現短期內較難有起色。展望商廈中長線發展潛力，只要在通關上取得進展，企業租賃需求料彈升。