曾買滙豐蝕十多萬　中女轉投資新樓　驚覺租金唔夠冚供樓開支

香港人普遍認為投資「磚頭」最穩健。任職文員的陳小姐於2021年樓市高位入市，斥約600多萬元買入鴨脷洲樓花單位，打算作長線收租，近日收樓後卻發現「租不抵供」。不過，曾在股票市場損手的她透露自己「買乜跌乜」，單是「炒燶」滙豐（0005）已蝕十多萬元，故深信「磚頭」最保值，更豪言「我唔信三年後樓價都會咁低！」」



任職文員的陳小姐，原本與家人同在沙田區一個私樓單位，她月入逾4萬元，遠超港人入息中位數，每月「輕鬆」儲過萬元。十年積蓄加上家人「協助」支付部分首期，陳小姐終在2021年5月購入鴨脷洲逸南一伙一房樓花單位，樓價約650多萬元，承造近五成按揭，首期涉約320多萬元。

原打算購二手樓收租 對樓花感抗拒

陳小姐最初計劃購買二手樓收租，預算約650餘萬元，首選港島區。前年她透過地產經紀介紹並參觀了數個二手單位放盤後，發現超出其預算。及後輾轉參觀了當時正在推售、仍屬樓花階段的鴨脷洲逸南。

陳小姐指，原本沒有打算買樓花，甚至有點抗拒，但參觀示範單位後有感單位間隔、設計均較想像中好，且單位擬日後出租予單身、商務人士，「一房一廳舒適度比開放式單位高，廳有對流窗、算通風，又望到少少海景」。

每月供樓開支逾1.7萬 「租不抵供」

去年樓市吹淡風，港樓樓價累跌近15%，銀行又開始上調息口。經歷了逾一年半的樓花期，陳小姐近日終於收樓，卻面對另一難題。她表示，現時每月供樓逾16,000元，加上1,200元管理費，每月開支逾17,200元。

原來當日入市時，她預計單位可以約17,000元出租，近乎完全抵銷供樓開支。不過據她了解，單位目前的市值租金僅約15,500元，「租不抵供」，意味「靠租客幫自己供樓」的如意算盤「未完全打響」。陳小姐直言，「最理想情況當然係唔使自己供，有人可以幫輕一份，冇咁大壓力。」她指，此單位是用作長線投資，冀日後升值再「細屋換大屋」供自住。

曾買股票、外匯 「真係買乜跌乜」

被問及為何投資住宅物業，曾在股票上「損手」的陳小姐表示，在港投資「磚頭」最保值，「股票成日大起大落，自己又唔係炒股專家，之前買過股票、外匯，真係買乜跌乜，試過一買滙豐佢就宣布唔派息，最後蝕咗十幾萬。」

面對自己高位入市，去年樓價累跌近15%，陳小姐指，對樓市前景仍感樂觀，並指樓價下跌只是受疫情、經濟下行等負面因素影響，認為隨著防疫措施放寬，樓市會開始轉旺，而且港島樓一向保值，「都係啱啱收樓，三年內都唔可以放，我又唔急著放（賣樓），我唔信三年後樓價都會咁低！」