毋懼加息、樓價跌　中女500萬購青衣納米戶　收樓一刻有驚喜

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，近年不少港人選擇賣樓移民，也有人決定留守香港，置業生根。從事零售行業的郭小姐，趁五十歲之齡決定上車置業，去年購入一個約500萬元的青衣開放式單位。她表示在港工作收入穩定，從沒有離開香港的念頭，「我唔信如果過到去冇錢，生活會好開心囉！」而收樓一刻，她大讚單位的海景景觀有驚喜。



從事零售業行的郭小姐，月入逾三萬元，經過近十年儲蓄，去年決定上車，購入青衣新樓薈藍一伙開放式單位，樓價約500萬元。雖然單位面積只有約203平方呎，但收樓一刻親眼看見極開揚的海景景觀，郭小姐讚歎不絕。

本港樓價較去年歷史高位回落了7.5%，但郭小姐認為青衣區樓價尚算硬淨。（鄭子峰攝）

讚海景比想像中壯觀、有驚喜

郭小姐透露，早兩年開始留意樓市資訊，預算400萬至450萬元左右上車。由於家人居於荃青區附近，為方便照應，她亦主要物色同區物業。她曾睇過二手樓盤，惟有感較殘舊、外觀欠吸引，有海景的選擇不多，故轉向物色一手市場。

去年中，她抱著「一睇無妨」的心態參觀示範單位，見單位間隔算實用，且有3.5米樓底高，再偕代理到現樓實地視察，被項目背山面海的環境所吸引，在考慮到價格、環境等因素後決定抽籤，一抽即中。

收樓當日，郭小姐甫進屋內，親眼見到單位景觀，她大讚海景比想像中更壯觀、更有驚喜，直情「嘩出聲」，「唔係淨係少少海，直頭係成個海景，企出露台感覺又唔同。」

入市已考慮加息因素 毋懼樓價跌

郭小姐是次入市承造九成按揭，首期支出全是自己負責。她透露，是次屬首次置業，壓力不算大，多年來有儲蓄習慣，亦有投資股票，入市時亦已考慮加息因素，對於未來供樓未有太大擔憂，「食少餐飯、買少個袋都OK」，日常花費如常。

過去一年，本港樓價回調了接近一成，不少去年高位入市的買家如同「接火棒」，但郭小姐坦言沒有太擔心，一來物業屬於自住，而且她指近日有留意青衣區的市況，認為區內的樓價及租金尚算硬淨，未有如其他地區波動。郭小姐更透露，冀盡快儲夠「彈藥」，長遠再多買一個（面積）較大的物業，日後將薈藍單位轉作收租。

在港工作收入穩定 「有錢佬就話移民啫」

近年本港掀起移民潮，不少人選擇賣樓套現，移居海外，年近五十歲的郭小姐認為，現時工作收入穩定，從沒有離開香港的念頭，對海外就業更是「零概念」，有感人在外地不知何去何從，「有錢佬就話移民啫！」、「又唔係錢多，移咩民啫，我唔信如果過到去冇錢，生活會好開心囉。」她認為自己無法抵受海外的通脹、生活等壓力，寧願留在香港生活。