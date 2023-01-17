去年樓市萎縮　一手樓大型律師行降至3間　市佔率跌至30.9%

去年一、二手住宅市場萎縮，一手市場大型律師行的市佔率明顯收窄。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，2022年登記一手私人住宅買賣合約金額計，承辦合約金額逾100億元的有三家律師行，按年減少1家。而該三大律師行佔有率降至只有約三成。



去年一手樓孖士打市佔率11%

2022年登記一手私人住宅買賣合約金額1,141億元，按年下降51.8%，市場空間萎縮。以登記合約金額計，2022年承辦合約總值超過100億元的律師行有3家，市場佔有率合共30.9%。2021年則有4家，合共佔39.2%。2022年全年孖士打市佔率11.0%，高李葉10.2%，胡關李羅9.7%。

承辦一手私人住宅買賣合約總值低於100億元，而高於10億元的律師行，2022年有20家，而2021年卻有38家。2022年何耀棣市佔率5.8%，劉德銘4.5%，陳黃葉3.2%。

去年承辦二手合約逾100億律師行僅一家

2022年登記二手私人住宅買賣金額2,819億元，按年下跌40.7%，市場空間收窄。以登記合約金額計，2022年承辦合約總值超過100億元的律師行只有1家，是劉德銘律師行，市佔率4.0%。2021年有4家，市佔率11.6%。

承辦二手私人住宅買賣合約總值低於100億元而高於50億元的律師行，2022年有5家，而2021年有24家。2022年全年陳黃葉市佔率2.7%，羅文錦2.2%，葉謝鄧2.2%。

統計是以負責登記買賣合約的律師樓為準。在一手市場，律師行由發展商指派，一般同時代表買賣雙方。而二手市場的買賣雙方一般各有代表律師，合約是由買方律師負責登記。