啟德尚．珒溋累沽609伙　套現115億　夥經絡推按揭優惠

龍湖集團（0960）啟德尚．珒溋，入伙至今約兩年，龍湖集團香港高級營銷總監關靜如今（15日）表示，項目累售出609伙，套現115億元，平均呎價2.8萬元。 日前一伙B座地下及1樓A室複式戶，連兩個車位亦以1.317億元沽出，創項目新高。

她續指，下半年將主力推售餘下7伙低座複式戶，屬實用面積2,000平方呎以上的大單位。尚．珒溋全盤共有667伙。而為配合項目銷售，發展商夥美聯物業及經絡提供「高回贈Ｈ按優惠」，按息全期低至H+1.3%，上限低至P-2.25%（P=5.625%），封頂息率為3.375厘，現金回贈2.3%，還款年期為30年，另獲高存息戶口。

富豪．山峯獨立屋連車位逾7300萬沽

至於百利保（0617）及富豪酒店（0078）沙田九肚麗坪路23號富豪．山峯新近沽出一伙，為28號獨立屋，以7,312.7萬元連兩個車位沽出，呎價為28,300元，成交期為720日。是次成交之28號獨立屋，由地庫至天台共樓高5層，屬四房四套間隔，實用面積達2,584 平方呎， 連816平方呎花園，及533平方呎天台，擁獨立升降機。