馬鞍山天宇海三房858萬沽　低銀行估價最多16%｜單位直擊

二手市場交投轉趨活躍，惟市場仍錄得低價成交個案。馬鞍山天宇海有業主以858萬元沽出三房單位，較銀行估價大幅低最多16%。是次成交價亦較單位4年前內部轉讓作價，帳面低62萬元或6.7%。



中原地產分區營業經理陳鴻霆表示，是次成交為天宇海7B座低層B室，實用面積763平方呎，屬三房套間隔，原業主因有意換樓，於去年3月底以880萬元叫價放盤，最終以858萬元沽出，呎價11,245元。

他又指出，由於單位屬低層，故成交價較市價平50萬至60萬元。至於新買家為用家，因見單位叫價符合預算，決定入市。據放盤相片，該單位現況交吉，惟內部裝修不俗，牆身及地板較新淨，浴室也相當企理。

↓↓馬鞍山天宇海成交單位直撃↓↓

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成交價低銀行估價最多16%

據網上銀行估價資料，上述單位中銀估價為971萬元，而恒生估價則為1,019萬元。即最新成交價較估價低11.6%至16%。至於，屋苑對上一宗同類單位成交為7B座中層D室三房戶，實用面積737平方呎 ，於本月以968萬元沽出，呎價約13,134元。

資料顯示，原業主最早於2011年以439.8萬元，買入最新易手的天宇海7B座低層B室，其後在2019年作內部轉讓，登記作價920萬元。以單位最新成交價858萬元計，持貨4年較四年前內部轉讓作價920萬元低約62萬元或約6.7%，不過依然較早年買入價高出95%。