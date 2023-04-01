KOKO MARE首輪賣138伙　會德豐︰暫沽50伙　一房單位「去得快啲」

會德豐地產發展的藍田KOKO MARE，今日（4月1日）展開首輪銷售138伙，折實平均呎價為18,386元。項目昨日截收逾2,600票，以首輪銷售138伙計，超額認購約18倍。首輪銷售將分為「01組」及「10組」兩組進行，其中「01組」為大手客，最少認購兩伙；另一組「10組」的買家，則最少購買1伙，兩組買家均不設伙數上限。

【17:00】 會德豐︰目前已經沽出50伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，目前已經沽出50伙。今日銷售大多以年輕客為主，一房單位「去得快啲」，可見項目主打單位合乎買家心水。視乎今日成績再考慮未來部署，有機會盡快加推價單，希望復活節假期可以安排次輪銷售。

【14:15】 美聯布少明︰8成自住客

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，美聯的客源有8成自住客，剩下投資客，預計會有2厘半至三厘回報。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日可能「一Q清袋」。中原客戶有8成自住客，另有投資客主要買兩至三間，租金回報預計2厘半至三厘。

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【14:10】 會德豐黃光耀︰今日或沽清

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO MARE今日推出138伙，截止目前有2,600登記，超購18倍，他認為今日有可能沽清，根據銷售情況會考慮短期內加推。

【13:50】 超過百名準買家及代理到場

銷售於今下午2時展開，售樓處設於尖沙咀海港城港威大廈。目前，超過百名準買家及代理已經到達現場準備進行登記程序。

售樓處設於尖沙咀海港城港威大廈。﹙柳英傑攝﹚

首輪賣138伙 折實入場593.7萬

首輪銷售138伙，實用面積由334至520平方呎，售價由674.6萬元至1,128.5萬元，實用呎價由19,317元至26,178元。折實售價由593.7萬元至993.1萬元，折實呎價由17,000元至23,039元。 是次138個單位以售價計，可套現約12.9億元，折實約11.3億元。

以折實金額計算，有13個（9%）單位低於700萬元，有53個（38%）單位低於800萬元，有113個（82%）單位低於900萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。