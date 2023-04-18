大埔滘3000呎歐陸式獨立屋放售　市值2億　四十年前僅90萬買入

中港通關後，大碼豪宅獲追捧，有業主趁勢放售新界屋地。大埔滘一幢兩層高、涉逾3,000平方呎的歐陸度假式獨立屋，新近推出市場放售，市值2億元。以項目實用面積3,023平方呎計算，呎價約66,159元，將挑戰大埔區呎價新高。



第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基表示，上述放售獨立屋位於大埔公路大埔滘段4101號，物業為一幢兩層高的歐陸度假式獨立屋，座落於一幅約6,300平方呎的土地之上，連大草地及庭園，現有物業的實用面積3,023平方呎。獨立屋位置鄰近大埔滘屋苑松濤閣，前臨吐露港海景。

↓↓獨立屋外貌及周邊環境↓↓

1984年買入價僅90萬

以項目市值2億元計算，實用呎價約66,159元。不過若新買家購入重建，最高可建總實用面積約3,780平方呎，即每呎樓面地價將高達52,910元。

資料顯示，上述獨立屋業主早於1984年以90萬元購入上址，現時市值較當年購入價高出221倍。張作基又表示，是次出售物業風格獨特，景觀前迎船灣淡水湖與吐露港。

大埔區近年呎價高位徘徊3萬

翻查資料，近年大埔的高價成交主要位於白石角一帶屋苑，如鷹君集團（0041）旗下白石角朗濤一伙海景四房戶連車位，去年10月以6,291.7萬元沽出，呎價30,205元，為項目分層戶成交價及呎價新高。另區內傳統豪宅屋苑康樂園一幢「堡壘屋」，去年5月份以約3億元沽出，該大宅面積約9,280平方呎，成交呎價約3.2萬元。