獨家：山頂馬己仙峽道50億屋地買家曝光　包括周大福高層

山頂巨額屋地新買家身份曝光。由陸佑家族持有逾七十年的山頂馬己仙峽道屋地，在4月份市傳以約50億元易手，造價屬本港屋地有史以來第三高，每呎樓面地價逾10萬元。資料顯示，該幅屋地新買家包括周大福企業及一家中資發展商的高層人員。《香港01》向周大福查詢相關事宜，惟截稿前未獲回覆。



上述由馬來西亞「錫礦大王」陸佑家族持有馬己仙峽道30至38號屋地，於今年2月委託測量師行進行放售，地盤面積約66,650平方呎，預計可重建約4.8萬平方呎。當時已有指屋地獲本地財團以逾43億元洽購至尾聲，不過在4月中，再有新消息指，該幅屋地獲財團以50億元購入，並以買賣公司形式易手，每呎樓面價約10.42萬元。

陸佑家族成員2月份辭任董事

上述馬己仙峽道屋地業主為CAMERON INVESTMENT HOLDING LIMITED，原本公司董事包括家族成員陸貴蓮及另外兩位人士，不過該批人士在2023年2月份已經辭任董事職位。據最新資料顯示，最新擔任上述公司董事的人士包括劉皓之（LAU LENNETH）及陳健生（CHAN KIN SANG）。

山頂馬己仙峽道30至38號地皮，現為金馬倫大廈，1951年建成。（網上圖片）

周大福、內房漢港控股高層成新任董事

據了解，劉皓之為周大福企業有限公司總經理，在企業融資，房地產和私募投資方面擁有20年的經驗。至於另一位公司董事陳健生則為內房企業漢港控股（1663）的非執行董事、亦為漢港控股主席汪林冰的甥侄及執行董事汪磊的表兄。

漢港控股原名漢港房地產集團有限公司，專注中國二、三線城市房地產開發，總部位於香港。

有機會以合資形式買入地皮

由於馬己仙峽道30至38號屋地的業主，公司董事包括兩家企業的高層人員，不排除是次由兩家企業以合資形式買入該幅馬己仙峽道屋地。

馬己仙峽道30至38號屋地位於山項，私隱度極高，並享維港全海景。（資料圖片）

項目現時為金馬倫大廈，早於1951年建成，樓高3層，設有3類戶型，面積約1,800至2,300平方呎。據了解，上述項目早於2019年委託測量師行放售，當時叫價曾達50億至60億元，惟之後被收回。

上述屋地造價為本港屋地有史以來第三高，排首位仍然是壽山村道39號屋地，由華潤置地2018年向周壽臣家族後人購入，作價逾59億元，樓面呎價約8.6萬元。其次為山頂何東花園，2015年由「重慶李嘉誠」張松橋向何東後人購入，作價51億，張松橋其後將之重建成兩幢超級洋房。

為20世紀初華人企業「四大天王」

「錫礦大王」陸佑為著名的實業家、金融家、慈善家，早於1917年逝世。陸佑二十世紀初始在東南亞華人企業中，享有「四大天王」的美譽，與「萬金油大王」胡文虎等齊名。陸佑早年開發錫礦、橡膠、椰子、咖啡、水泥等工業，事業遍布星馬各地。