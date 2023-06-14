高力籲新田科技城設混合批地機制　採「園中園」概念、建員工宿舍

發展局局長甯漢豪早前表示，北部都會區「新田科技城」約300公頃創科用地，會考慮以多元模式批地，包括直接批地。高力香港最新就新田科技城發展計劃提供三大發展方向，建議採用混合批地及發展機制、「園中園」概念，以及把縮短土地使用年期，將租用年期由50年縮短至30年，以配合創科產業不斷變化的特性。



高力香港指出，新田科技城落成後將成為香港最大的創科中心，佔地逾7,000萬平方呎。科技城的策略性地理位置亦有助促進香港與深圳於經濟、基建及民生方面等合作，同時透過與內地發展優勢互補，促進本港融入大灣區。

新田科技城佔地逾7000萬呎

根據新田科技城發展計劃，預計上游用途（研發）、中游用途（原型或應用開發）及中小型製造業於該用地最有發展潛力，特別是生物醫學及人工智能與數據科學範疇。

新田科技城模擬圖。

後期可採納局限性投標或「雙信封制」

對於新田科技城發展計劃，高力香港表示，財務安排方面，新田科技城可採用混合批地及發展機制，即於各階段採用混合批地及發展安排，以增加土地供應及加快發展步伐。例子有在發展初期直接批出或以私人條約批出土地，繼而在後期採納局限性投標或「雙信封制」（two-envelope）（設計建議書及價格建議書）公開招標制度，以及公私營合作模式（PPP）。

同時又建議政府於不損害公眾利益的前題下，政府應採納具競爭力的土地價格政策，以提升創科土地的競爭力。

新田科技城人布局圖。

可採「園中園」概念 建以人為本社區

土地規劃方面，高力建議採用彈性土地規劃，賦予土地用途規劃更大的靈活性，容許不同創科發展階段所需的相關設施，從以完善整個創科生態系統。同時可採用「園中園」概念及兼容土地附屬用途，建議在新田科技城內劃分土地以發展相關的商業活動，如商舖、食肆、酒店及會議場地。另外，科技園內的土地亦可加入不同的附屬用途，如短期及長期員工住宿及社區設施，有助建立以人為本的社區。

倡縮短土地使用年期 由50年降至30年

至於政府批地安排，高力建議縮短土地使用年期，將租用年期由50年縮短至30年，以配合創科產業不斷變化的特性，同時亦可降低土地成本。同時也建議增加地積比率靈活性有助支持創科產業租戶，容許面積較細的土地與大面積土地合併，以全面支持創科企業發展。高力建議於總樓面面積安排上彈性處理，如容許最多達 30％ 的總樓面面積作已允許的附屬用途，以建立世界級的創科社區。