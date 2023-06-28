啟德HENLEY PARK周六賣228伙　暫收逾4600票　超額認購19倍

已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK，昨日落實本周六（7月1日）展開首輪銷售，盡推兩張價單共228伙，折實平均呎價21,463元，入場開放式518.22萬元起。



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目於本周五中午12時截票，同日下午3時抽籤。至今收逾4,600票，以首輪銷售計，超購逾19倍。客源分布方面， 投資者佔整體三成，地區分布為九龍區佔六成，港島區及新界區各佔兩成。

首批228伙 主打一房佔142伙

該批228伙單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔28伙，一房佔142伙，兩房佔28伙，以及三房佔30伙。實用面積由250至649平方呎，扣除最高10%優惠後， 折實售價由518.22萬元至1,724.13萬元，折實呎價由19,580元至27,498元。首批定價市值逾21.9億元。

入場單位為第1A座2樓H室，實用面積250平方呎，屬開放式戶，折實售價518.22萬元，呎價約20,728元。

另外，項目亦設會所「CLUB HENLEY PARK」分為兩部份，室內外面積達2.75萬平方呎，包括7,900平方呎空中花園『Sky Garden』，以5星級渡假酒店為主題設計。