將軍澳嘉悅1350萬沽、低估價6.5%　新買家料可畀少近三球上會

政府放寬1,500萬元物業按揭成數至7成後，繼續刺激中價位住宅物業交投。將軍澳嘉悅一伙三房套單位1,350萬元成交，低估價最多6.5%。新買家因鍾情屋苑周邊配套成熟，故決定入市。受惠於放寬按揭成數，料新買家可以付少270萬元「上會」。



利嘉閣地產助理分區董事蔡庭勇表示，上述單位成交為將軍澳嘉悅1座中層F室，實用面積約819方呎，屬三房套間隔，望海景。原業主起初叫價1,390萬元，因應市況，減價40萬元或2.8%，至1,350萬元易手，實用呎價約16,484元。

金管局放寬按揭成數的新舊制比較。

至於買家為區內換樓客，因見將軍澳南環境清幽，上述單位樓齡較新，加上認為屋苑周邊配套成熟。據了解，原業主於2015年以969.9萬元一手購入單位，持貨約8年，是次轉手 帳面賺約380.1萬元，單位期內升值約39%。

低估價最多6.5% 料新買家畀少近三球上會

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,444萬元，而恒生估價則為1,356萬元。即最新成交價較估價低0.44%至6.5%。

另外，政府放寛1,500萬元樓下物業按揭成數至最多7成。套用於是次成交個案，1,200萬元以下物業在舊制時最多可以承造5成接揭，即新買家要付675萬元首期；然而，在放寛按揭成數後，1,500萬元以下單位可以最多承造7成按揭，即是次成交新買家只需付405萬元首期，即比舊制少付近270萬元「上會」。