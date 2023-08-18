港人首置盤｜荃灣油柑頭住宅地中午截標　現場僅收佳明1份標書

屬於「港人首次置業」項目、位於荃灣油柑頭的住宅地皮，於今日（18日）中午截標。綜合市場資訊，該地皮估值介乎約23億元至41.9億元，每呎樓面地價由2,200至4,000元，每呎估值低於今年2月由嘉里建設（0683）以逾14億元（呎價4,575元）投得的荃灣寶豐路住宅地。據現場所見，截至中午12時，現場僅接獲1份標書。



佳明曾嘉敏指集團投地態度審慎

入標集團為佳明集團（1271），該公司執行董事曾嘉敏表示，是次屬獨資入標競投，由於上述地皮發展限制及條款多，故是次出價較保守。她又指，集團旗下有建築承建商子公司，故對發展技術上亦是可控及有信心。另集團亦對投地取審慎態度。

地盤面積52.3萬呎 料建不得少於1940伙

上述荃灣油柑頭住宅地皮，地盤面積約523,926平方呎，指定作私人住宅用途。最高樓面面積1,046,280平方呎，鄰近大型屋苑麗城花園，背山面海，因位處地勢較高，料日後或有單位可望藍巴勒海峽海景。

該土地住宅單位總數不得少於1,940伙，屬推行「港人首次置業」（「首置」）項目，全部住宅單位須為「首置」單位。而且相關樓面不包括將由買方按照賣地條件所興建的設有50個名額的展能中心暨50個宿位的嚴重弱智人士宿舍。