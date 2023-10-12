利嘉閣：第三季私樓買賣登記按季急挫22%　創2019年以來新低

根據土地註冊處最新數據，2023年第三季全港共錄5,865宗二手私宅買賣登記，較次季的7,534宗挫22%，連跌兩季兼創自2019年首季以來的19季新低。成交總值方面，第三季按季相應跌24%，險守500億元，錄504.67億元，同創19季最少；季內每宗均價860.5萬元，按季微跌2.5%，為年內次低的一季。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手私宅買賣登記在今年首季衝高後，即連季回落，本季減辣措施可望成為樓市轉捩點，登記量可望止跌回升；惟全年埋單計數，仍有機會少於3萬宗，恐創1996年有史以來新低。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮。

第三季二手私宅登記5,865宗，按季挫22%。

第三季中高價樓的跌幅較顯著

據利嘉閣資料顯示，按樓價劃分今年第三季在9個樓價組別中，錄得7跌2升，並以中高價樓的跌幅較顯著，其中樓價介乎1,001至1,200萬元者錄得最大跌幅，季內有300宗買賣登記，按季大跌45%；而2,001萬至5,000萬元及1,201至2,000萬元兩個組別亦分別跌41%及36%，各錄163宗及405宗登記，反映中高價物業交投在跌市中更顯淡靜。至於登記最活躍的401萬至600萬元組別則錄1,642宗登記，按季亦跌19%。

按地區分析，從買賣最活躍的十個地區觀察，今年第三季錄得9跌1升，跌幅介乎13%至37%不等；當中以屯門區二手私宅登記量跌幅最大，季內僅錄得254宗登記，按季大減37%；而將軍澳、北角/炮台山及荃灣區登記量亦齊齊錄得約34%的跌幅，各錄357宗、169宗及277宗。

至於登記量最活躍者由長沙灣/深水埗取代了傳統的將軍澳區，季內勁錄632宗登記，按季逆市大增1.05倍，主因是季內錄得合共318宗屬於市建局收購長沙灣兼善里/福華街發展項目的登記個案。

十大活躍屋苑第三季錄520宗買賣 按季挫26%

按屋苑劃分，今年第三季十大活躍成交屋苑買賣登記量錄得九跌一持平，共錄520宗登記，按季減少26%。季內登記量跌幅最大的屋苑為黃埔花園，僅有36宗登記，按季大跌43%，其次海怡半島亦跌41%，僅得33宗。至於日出康城則以103宗登記，拋離次位的嘉湖山莊73宗，惟按季亦挫34%。

陳海潮指出，踏入第四季，初步二手私宅買賣仍然十分緩慢，市場均聚焦10月25日《施政報告》減辣程度，故季內存在較大變數。初步評估，今次切實減辣機會頗高，如當局能一如市場預期落重藥振興樓市，相信可大大刺激二手私宅市場的成交，並料最快在十一月及十二月的登記數中陸續反映；屆時料可帶動第四季二手私宅買賣登記量重越六千宗水平，上試6,200宗，扭轉連環下跌之勢，料較第三季先漲近6%。不過，全年總計，二手私宅買賣登記料僅錄約2.94萬宗，為史上首次少於3萬宗水平，創下自1996年有紀錄以來的歷史新低。