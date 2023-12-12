今年6幅地皮流標　仲量聯行籲恢復勾地制、每6個月檢討標準補地價

地皮市場表現不佳，截至今年11月 ，本財政年度的賣地收入目標僅實現14.2%，並有6幅地皮流標。本財政年度尚餘一季，政府將難以實現850億元的賣地收入目標。仲量聯行建議，政府可恢復勾地表機制，增加成功售出地皮的機會，避免流標對市場造成負面的連鎖效應。



仲量聯行估價諮詢部資深董事區建強指出，政府應適時檢討土地政策，以緩解目前的僵局，至少提高可以繼續出售地皮的機會，以保持城市發展。他建議更頻繁檢討標準補地價額，宜調整為每六個月檢討，同時可恢復勾地表機制，增加成功售出地皮的機會，避免流標對市場造成負面的連鎖效應。

減慢低迫切性大型項目如交椅洲人工島

此外，他指出，由於土地收入下降及作未來基建發展的資金有限，政府宜優先開發發展商有較大興趣的項目，減慢低迫切性的大型項目，如交椅洲人工島。

該行又指出，高息及疲弱的住宅銷售令發展商在招標地皮時更趨保守，預計未來數月有更多地皮流標。這將令政府的土地收入大幅減少，並影響未來基建發展的資金來源及市場氣氛。

市建局觀塘商業項目今年出現流標情況。（蔡偉南攝/資料圖片）

地價回落發展商採傳統方式進行補地價

至於改契及換地，越來越多發展商選擇以傳統的商討模式申請補地價，而非採用標準補地價機制，主要原因是地價顯著回落所致。例如，發展商採用傳統的模式為油塘一幅冷凍貨倉及類近地皮住宅重建項目進行補地價，是次補價較採用標準補地價機制下低最少39%。

市價與標準補價的差距擴大，對利用標準地價表以加快補地價程序的效用將會減弱，令舊區重建及開發新發展區的進度放緩。

東涌及小蠔灣今年也有地皮流標。（資料圖片）

企業及用家主導商用物業市場

投資市場方面，仲量聯行指出，由於利息高企，投資者對物業投資仍抱審慎態度，今年售價為5,000萬港元或以上的商用物業總成交額為165億港元，較上半年下跌4.7％。但投資市場錄得更多企業/用家入市的個案，今年下半年，此類交易的成交額較上半年上升1.05倍，反映用家在商用物業市場的主導地位增強，為經濟下行時的普遍趨勢。