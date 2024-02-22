地監局年中推新競爭行為指引　暫不考慮減地產代理牌費

地產代理監管局（地監局）主席蕭澤宇今日出席傳媒午宴表示，對於業界促請政府公佈減辣措施「救市」，他認為樓市是自由經濟，樓價水平應該由市場自動調節，不應有任何人為因素影響或扭曲市場的走向。

另外，蕭澤宇指出，根據地監局最新數字顯示，截至2月16日，持牌代理共有39,051人，比1月尾減少了258人，並較去年底的數字少了524人。數字似乎有持續下跌的迹象，監管局會密切留意持牌代理數字，及掌握多幾個月的數據，觀察市場整體的趨勢。

地產代理監管局（地監局）主席蕭澤宇。（左二）

9成收入來自牌費 暫不考慮減牌費

被問到現時市道轉差，地監局會否考慮減牌費，與地產代理共度時艱。蕭澤宇表示暫不考慮。首先因為地監局超過9成收入來自牌費，當地產代理人數下降時，機構的收入也會隨之減少，缺少空間進行減價。第二，代理牌費已經10年未曾加價，考慮到通脹的因素，其實「無加即係減」。

不可能訂立指定佣金 7月將公佈新指引

對於早前中原及美聯捲入合謀定價事件，地監局將會於7月公佈新指引。蕭澤宇認為，當消費者去選擇地產代理的服務時，價錢也是一個考慮因素，若代理之間協議了佣金價錢相等於剝削了消費者的選擇權，認為不可能訂立指定佣金。因此新指引能令業界清楚違反競爭條例的準則，避免代理誤墮法網。