金管局暫停兩厘壓測　經絡：貸款額500萬、入息要求即減2170元

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂長今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，同時金管局修訂物業按揭貸款的逆周期措施。



金管局放寬五項措施，包括暫停實施物業按揭貸款假設利率上升200基點（兩厘）的壓力測試要求、3,000萬元或以下的自用住宅物業的按揭成數上限調整至七成；3,500萬元或以上的自用住宅物業的按揭成數上限調整至六成等等措施。有按揭界人士表示，若以貸款額500萬元計算，暫停兩厘壓測，入息要求將由50,634元降至48,464元，即減2170元或4.3%。

經絡曹德明︰合適時間暫停壓測 料可加快市民入市步伐

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次政府再進一步放寬按揭成數樓價上限，加上全面撤銷所有住宅印花辣稅，相信能有效進一步協助市民換樓，讓換樓市場進一步釋放，並可帶動中高價物業的交投。

而放寬非住宅物業的按揭成數，曹德明認為在現時是一個合適的時間，可讓早幾年受疫情及樓價下行影響較嚴重的中小企業主，更容易出售或加按套現手頭上的非住宅物業以作融資，舒緩部份受影響之中小企業主，亦能支持現時經濟持續復常。而上調資產水平審批的按揭，則可舒緩業主的資金需要。

以貸款額500萬元 暫停壓測入息要求即減2170元

另外，暫停壓力測試要求亦屬靈活及適時的做法，最新美聯儲政策聲明中已刪除了「可能進一步收緊政策」的措辭，表明會進行任何調整，暗示聯儲局或開始進行討論減息，美國加息周期已見頂，甚至最快於下半年初開始減息，本港今輪加息周期亦已完結。息口見頂下，現時暫停壓力測試要求是合適時間，對樓按市場屬正面支持，料可加快市民入市步伐。

假設以貸款額500萬元、還款期為30年、選用H按計劃，實際息率為4.125厘，暫停壓力測試要求前，加2厘壓力測試的每月入息要求為50,634元，而暫停壓力測試要求後，以月供比率計算，每月入息要求為48,464元，即減少$2,170或4.3%。

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各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。