【華為孟晚舟被捕】最終仍歸政治決定　加拿大處景難堪

華為副董事孟晚舟被捕案，已成為非比尋常的案件。且可以肯定的是，是否引渡將會爭拗一段長時間，加拿大夾在中美之間，任何決定都帶有政治後果。英國前皇家檢控署引渡事務主管瓦莫斯（Nick Vamos）指，明白加拿大的困難之處。

華為副董事孟晚舟周四（9日）前往法院聆訊，這是自她獲准保釋後，兩個月來首次露面。（路透社）

瓦莫斯協助英國處理過很多引渡商業罪犯的案件，但他知道孟晚舟案與眾不同：不單以從事間諜活動的罪名囚禁兩名在中國的加拿大人、以販毒罪改判另一名加拿大死刑、並禁止加拿大芥花籽的進口。

瓦莫斯指：「我從未看過北京會公然企圖以威脅方式要求加拿大釋放孟晚舟。」

孟晚舟有充分抗辯理由

這些都成為了對加拿大造成壓力，尤其特朗普過去曾表示或會把「孟晚舟作為中美談判的籌碼」，更必然成為孟晚舟抗辯引渡的理由。

溫哥華律師、引渡案專家博廷（Gary Botting）曾撰寫多本有引渡和憲法自由的書，包括一本重點在於有關引渡到美國的法律。博廷特別提到孟晚舟有充分的抗辯理據，部分原因是考慮到她的工作性質以及她被逮捕的方式：「因為常理來說，一個到處做生意的國際企業董事，是不可能因為對手國家的要求而在機場遭任意拘捕。」

孟晚舟在另一宗民事訴訟案中，提出加拿大邊境人員在拘留她至拘捕的三小時期間，沒收了她的電子設備，阻止她接觸律師，亦無向她解釋拘留她的理由。這可視之為對《權利與自由憲章》的保證受到侵犯。

在法院外支持引渡孟晚舟的人舉着牌。（路透社）

最終決定是政治考慮

瓦莫斯表示，儘管在引導聆訊階段，特朗普的言論不一定會起重大作用，但移交最終決定權，是在加拿大的司法部長手上。在1992年的一個先例案件中，在是否引導一名涉嫌礦務詐騙的男子時，當年的司法部長就承認決策的最終「本質上是政治的」，這句話寫在當年的紀錄中。

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）2019年2月接受加拿大廣播公司（CBC）的訪問時，亦表示過是否批准引渡屬政治決定：「說自己是個法治國家，並不表示就沒有政治決定的存在。」

方慧蘭又指：「所有引渡案裏司法部長都需要視乎情況如何發展而定，作出是否批准引渡的政治決定。」

瓦莫斯指出此事和英國一宗案件頗為類似：2006年英國正調查一宗英國軍火公司涉嫌賄賂沙特阿拉伯王室的案件，沙特威脅中斷與英國軍售合約、並斷絕與英國外交及情報關係合作。時任首相貝理雅表示，要以英國在中東反恐的戰略利益為優先，結果相關調查終止。

但孟晚舟案與此案不同，加拿大沒有主動權，在拘捕了孟晚舟後，加拿大只能按美加的國際條約義務行事。瓦莫斯稱加拿大即使知道繼續下去會為加拿大經濟帶來傷害：「但加拿大可怎樣做？和美國人說『可否不要置我們於這處景』嗎？」

瓦莫斯稱現在很多同行都一直密切留意着孟晚舟的案件，但他未打算參與打賭結果：「誰知道哪天孟晚舟可能不知為何成功擺脫了保安人員，成功持假護照、黏上假鬍鬚離開加拿大，然後出現在中國某處？」「那只是我信口開河，但誰知道呢？」

（加拿大廣播公司）