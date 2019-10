「中國豬」辱華事件後續　瑞銀首席經濟學家將復職

瑞銀(UBS)全球財富管理首席經濟學家保羅·多諾萬(Paul Donovan)將重返工作崗位,此前他的「中國豬」言論在中國證券業掀起軒然大波。 據美國《華爾街日報》10月2日報道,一名瑞銀髮言人證實,多諾萬將重返工作崗位。這位發言人未予提供瑞銀對此事的審查以及事件發生以來瑞銀業務進展情況的相關細節。

多諾萬報告中出現的不雅用語。(微博@仲夏爺之夢)

據悉,多諾萬是瑞銀全球財富管理公司的首席經濟學家,根據他的LinkedIn頁面,他負責預測並解釋關鍵的經濟趨勢。他已在瑞銀供職超過26年。事件源於多諾萬在2019年6月12日發佈經濟報告,報告正文部分依次列舉了美﹑中﹑日三國的通脹情況。第一段寫美國通脹是很正常的情況;第三段日本的通脹情況則是通過機床產量的角度來寫的。

而在文章中間關於中國的部分,首先指出中國的通脹都是由豬瘟引起的,接下來自問自答:有關係嗎?「如果你是頭中國豬的話就有關係了」(It matters if you are a Chinese pig)。

瑞銀(UBS)全球財富管理首席經濟學家保羅·多諾萬的「中國豬」言論在中國證券業掀起軒然大波。(網上圖片)

有關言論公布後,在中國金融專業人士內部產生軒然大波,認為言論「令人不安且有種族歧視色彩」。官媒《環球時報》更指出,瑞銀報告的措辭讓互聯網用戶十分憤怒。因為在中國稱某人為「豬」是貶義的,該詞意味着懶惰和愚蠢。

對此瑞銀6月13日聲明稱,「我們毫無保留地為因多諾萬的無意評論而造成的任何誤解誠懇道歉」。並撤下了該篇報告。 另外,多諾萬也在參加一檔美媒節目時公開道歉,他稱,「我對所有因為我的言論,而感覺受到冒犯的人道歉,我並不是有意冒犯,我錯了,我犯了個錯誤,我無意地使用了極度文化不敏感的語言,我為此公開道歉。」

在中國的金融開放歷程中,瑞銀一向都是最積極的角色之一。(資料圖片)

在瑞銀及其本人道歉後,卻被香港中資證券業協會指出無誠意。香港中資證券並要求瑞銀集團對該首席予以嚴正開除處罰,並將處理結果向中國公眾公開交代。

此外,中國其中一家最大的證券公司海通證券與瑞銀斷絕關係;另一家國企中國鐵建也於6月17日解聘瑞銀,不再讓後者擔任一筆高達10億美元債券發行交易的承銷商。中國證券業協會則表示,已將多諾萬列為不受歡迎人員,建議會員單位不引用其研究觀點、不邀請其參與相關活動。 瑞銀6月14日宣布多諾萬已被要求停職休假。