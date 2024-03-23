98歲網紅「大姥姥」離世　97歲才成名　紅得起全因生活夠平凡

大陸東北98歲網紅「大姥姥」於3月19日晚間離世，家人在隔天透過社群媒體對外界公布大姥姥的死訊，讓不少粉絲感到惋惜，表達哀悼之意。據了解，大姥姥在97歲時在影音平台上爆紅，雖然影片多為與家人聊天、互動的場景，卻反映出平凡人生活中的寫照，如同你我身邊的長者一般，吸引10萬多名粉絲關注。



《極目新聞》報道，在爭奇鬥艷的網紅界，這位東北的大姥姥是很特殊的一位。她的人生跨越了兩個世紀，養育了6個孩子，走紅的時候已經是97歲的高齡，滿頭銀絲，精神矍鑠，因為歲數大了，一時糊塗一時清醒，所以經常在和兒女嘮嗑的時候，說出一些讓人會心一笑的妙語。

「大姥姥」的生活日常很受網民歡迎：（按圖了解）

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大姥姥的一支影片中，她不記得自己的實際年齡，以為才80多歲，一聽到已經97歲高齡，不禁露出十分訝異的神情，自然純樸的表現特別可愛，受到網民大讚，粉絲數量開始飆漲，從而晉升成最高齡的網紅。

大姥姥的走紅反應出一種「平凡」的價值，在她身上可以發現如同你我身邊長輩的影子。她雖然年事已高，有時候仍會講出自己頗具傳奇色彩的人生經歷，總是掛念着兒孫，還因不想成為子女的負擔，堅守在老房子裏，飲食起居自理，穿著打扮也整潔體面，臉上總是洋溢着笑容。

由於大陸短影音平台上不乏出現像「大姥姥」一樣的高齡「網紅」，他們靠着分享日常生活而受到關注，在樸素的真實感和溫情下，幾句口頭禪，或是幾個熟悉的動作，就能引起漂泊在外的遊子們產生共鳴。

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