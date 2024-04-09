山西男子急電報警｢被綁架帶去活埋｣　交警17分鐘破案原是鬧劇一場

山西發生疑似綁架事件，傳出當事人急忙與當地警方聯繫，並求救「再不來！我就要被活埋！」據報後，高速公路交警以最快速度追蹤、攔截可疑車輛，僅花17分鐘便宣告破案。最終調查發現，該起烏龍事件只是一宗私人金錢糾紛，卻迫使動員警方疲於奔命。



內媒《瀟湘晨報》報道，山西高速交警指揮中心於本月6日16時13分接獲太原市公安局110指揮中心轉警隊消息，指有1名男子被1名男子綁架，目前行駛至高速公路，去向不明。

接警後，支隊指揮中心迅速與報警人聯系，利用短信交談，取得求助定位。當事人也發送的沿途圖片，警方迅速鎖定位置，立刻趕往現場。

當事人在手機短信裡自稱綁架他的車輛是一台「寶馬五系白色轎車」，並且一連發出多個訊息，「求救」、「他要拉我活埋去、「再慢點等你們來了我人都沒了」。

最後高速交警在17分鐘內成功攔截可疑車輛，趕赴支援民警立刻詢問報警人是否認識嫌疑人？報警人稱認識，「他們從我家樓下把我拉上就走。今天跟他說不幹了，然後他就罵我。然後我倆就在手機上吵起來。」

民警詢問報警人做什麼職業？報警人稱，「我幫他做自媒體的。」

據了解，報警人與嫌疑人是員工與老板的關係，雙方存在工資方面的金錢糾紛問題。

報警人告訴警方自己要被綁去「活埋」，但是報警人身上沒有任何和被捆綁等限制行動跡象，嚴格意義上不是綁架，事件實在太烏龍，最後派出所並未將此事件立案。