上海地鐵試點「閘機常開門」冀提高效率　乘客如逃票強闖將被攔

對香港市民而言，搭地鐵「拍卡入閘」是理所當然的事，而先4月20日起至6月30日，上海地鐵卻試點「閘機常開門」，希望可以提高安檢效率和通行效率。有輿論擔心這種閘機常開門的模式可能會給人逃票的機會，惟內媒實測顯示，強闖會被攔在閘機外。



據了解，「閘機常開門」模式在3號線張華濱站、4號線楊樹浦路站、15號線吳中路站試點實施，覆蓋全運營時段和站內所有票務閘機，乘客可正常掃碼拍卡通行。之所以選擇這三站，上海地鐵有關負責人表示，是因為它們的客流量不太大，因此首批進行試點。

吳中路站多職能隊長張曉琳介紹，與日常閘機的常閉模式相反，新模式是指在常態時，車站閘機扇門默認保持開啟狀態，乘客拍卡或掃碼後，經確認閘機屏幕顯示「綠色通行」箭頭便可直接通行。理論上，新模式可以減少乘客在閘機處等待扇門開閉動作的時間，提高客流連續正常通行的效率。上述負責人亦稱，今次試點旨在通過階段性的實際測試，驗證在早晚高峰時段，乘客進出站的順暢度是否會得到有效改善，進而評估考慮是否進一步推廣應用。

而在試行首日，有工作人員引導市民掃碼拍卡有序通過閘機出站，不過還是有一些中老年乘客在閘機口前感到困惑，當場楞住，甚至懷疑之後會否出不了站。對此，地鐵站除在現場增加了現場工作人員引導，也以廣播宣傳引導和導向引導。

對於逃票疑慮，據內媒實測，如有人以跑步的速度試圖強闖，閘機扇門便會立刻關閉，需要人退後兩步並等待幾秒再打開。負責人表示，當遇上無效車票或無票通過時，閘機扇門將自動合攏以阻擋通道，乘客須重新拍卡、掃碼，或尋求工作人員協助。

對於新模式，市民反應普遍正面，但也有乘客表示，雖然其出發點很好，但實際上提高安檢的效率可能會更有效果。一名柯姓女子表示，乘客進入地鐵站一般會是先過安檢，然後再過閘機，且安檢口比閘機口少，一旦安檢口人多堵住，後面的通行效率或會受到影響。