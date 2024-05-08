大媽稱「說普通話」遭尖沙咀滙豐歧視　目擊者：她說的是東北話

5月6日，一位內地女士在香港滙豐銀行尖沙咀分行辦理業務時，疑因說普通話被櫃員區別對待，這位女士氣憤表示：「我要投訴，在這開十多年戶了，還讓你們區別對待！」該影片在內地社交平台被多方轉發，引發網民熱議。對此，5月7月，滙豐銀行客服回應稱，對所有客戶保持專業友好是一貫堅持的態度，相關部門會了解調查，並做相關針對性培訓。



值得關注地是，5月6日有網民在小紅書發文稱當天目擊了整個過程。她表示，大媽說的是東北話不是普通話，自己也不認為香港櫃員有歧視，「他們也沒有因為我說粵語就變主動熱心，也不會因為我說普通話就不耐煩，只能說沒有像內地服務業那樣熱情四溢。」



內地大媽怒罵職員逐格睇▼▼▼

影片中，一名身穿黑色長裙的女士，在銀行業務大廳用帶著東北口音的普通話大聲呵斥，「我就說普通話，我就說普通話，怎麼了？我有毛病嗎？因為我說普通話，你排擠我嗎？」

雖然銀行櫃員反駁說：「我也說普通話。」但這位女士氣憤表示，「我要投訴，我就要投訴！我不在你這辦了，氣死我了。哪有這樣子的，在這開十多年戶了，還讓你們這麼對待。」

5月7日，香港滙豐銀行客服回應稱，「對所有客戶保持專業友好是我們一貫堅持的態度，從(員工)入職培訓就已經說過的，可能會有個人員工處理不是那麽好，相信我們相關部門也會去了解調查，並做相關針對性培訓。」

影片在內地大量傳播，「大媽因說普通話被滙豐櫃員區別對待」相關話題亦登上微博熱搜。有網民生氣表示，「支持投訴」，還有人稱「去過香港就知道有多排斥內地人」，並提到，「匯豐，當初把孟晚舟出賣給美國的不就這家銀行嗎？」。也有IP地址為香港的網民表示，「香港服務態度一向都不好，動不動就扯到因為普通話語言說是歧視。只能說大陸同胞太自卑了」。

還有網民聯想到去年的「國泰風波」，表示「不喜歡去香港，也不喜歡國泰航空，空乘確實是全口英語，飛機餐也特難吃，還是華航好」。還有網民分享自己在香港旅行的經歷，稱在與酒店前台溝通時，「他們會排擠說普通話的，他們會對他爹一樣對待說英語的。這是事實。」

小紅書有目擊者分享：櫃員沒有歧視，但沒有內地服務熱情

有網民在小紅書曬出當天籌號，稱自己5月6日在現場目擊了全程。她表示，雖然那個大姐說櫃員歧視普通話，但她現場聽，該名大姐說的是東北話而不是普通話。

她表示，自己一開始以為香港銀行像內地一樣有一對一服務，但工作人員要求她先排隊。她等了一分鐘就輪到她，所有的流程都很正常。該名網民認為，香港人辦事中規中矩，沒有那麼熱情，但是大部分是沒有歧視的，「當天並沒有因為我說的是粵語而對我特別熱情，也不會因為我說普通話就不耐煩，只能說沒有像內地服務業那樣熱情四溢。」

該名網民最後表示，「有時候覺得我們會不會有點太不自信了。」