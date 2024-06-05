內地女子出差酒醉被總經理強姦　隔壁「熱心」房客錄音成關鍵證據

住飯店時聽到隔壁傳來奇怪的聲響，內地一房客好奇錄下聲音，意外成為強姦案的證據。據內媒報道，一名銷售總監袁琳梅與公司總經理莊向凱2023年一同外出應酬，酒醉後被總經理帶到房間性侵得逞。期間，酒店前台工作人員看到監控畫面，曾試圖幫助袁琳梅，卻被總經理莊向凱拒絕。



袁琳梅醒來後發現自己全身赤裸，但不確定自己是否被侵犯，莊向凱則否認，稱只是幫她清理嘔吐物。事發半個多月後，袁琳梅到派出所報了案，但卻面臨舉證的困難，所幸檢察官在檢查酒店CCTV畫面時，看到事發房間外涉案酒店房間隔壁的一位客人小高突然開了門，走到涉案房間門口停留了幾分鐘，並且有掏出手機的動作。

隔壁房客小高偷聽並偷錄音成為袁小姐被強奸的證據。（電視截圖）

據了解，因為酒店隔音差，小高當天因為聽到隔壁傳來有床挪動和撞牆的聲音，還有微弱的女性反抗聲，出於好奇跑到涉案房間門口，並錄下2分鐘的莊向凱的聲音和袁琳梅無意識的呻吟聲。因為有了直接的客觀性證據，2023年11月10日，檢察院依法批准逮捕了莊向凱，即使莊向凱事後多次反口更企圖潑髒水稱，以強姦罪判處莊向凱有期徒刑四年。

酒店工作人員多次想提供幫助 遭加害人拒絕

2023年9月22日，因有重要業務要洽談，新銳公司的銷售總監袁琳梅同公司的總經理莊向凱一起出差，並分兩間房入住酒店，這兩間房互相挨著。

當晚9點左右，袁琳梅和莊向凱約客戶一起吃飯。吃了約一個小時，酒量不佳的袁琳梅便醉倒趴在桌子上睡著了。晚上11點左右，飯局結束。莊向凱送客戶出門離開，接著折返回飯店包廂，將失去意識的袁琳梅橫抱出飯店，打車回了酒店。

酒店前台工作人員小李看到不省人事的袁琳梅時，還問莊向凱需不需要讓保安幫忙一起攙她上樓。莊向凱拒絕了，堅持公主抱把袁琳梅抱進電梯。

小李不放心，還是通知樓上保安接應一下袁琳梅和莊向凱，並時刻留意樓上的監控。當小李在監控中看到莊向凱把袁琳梅抱回他自己的房間時，她還讓保安去敲房間門，想著讓保安幫著把袁琳梅送回她自己的房間。保安敲了幾次門後莊向凱均無回應。小李又在前台撥打莊向凱房內電話，表達了同樣的意思，但莊向凱表示「不用」並掛了電話。

被害者起床時全身赤裸 半個月後看CCTV決定報警

直到次日凌晨4點多，袁琳梅才醒過來。她發現自己竟然是在總經理的房間，且全身赤裸，莊向凱就睡在她的隔壁床，而她自己的衣服則散落在房間各處。

由於自己內心也不確定侵犯行為是否發生，袁琳梅並沒有第一時間報警。2023年9月27日，袁琳梅跟丈夫通了個電話，表示自己「有點難受」。疑似被強姦這件事情她說不出口，怕對家庭造成影響，也怕丟了這份高薪的工作。

由於自己內心也不確定侵犯行為是否發生，袁琳梅並沒有第一時間報警。（示意圖、資料圖片）

10月3日，袁琳梅又來到事情發生的那家酒店，請求調取監控。在監控中，她發現了實際情況與莊向凱所說不相符的地方——莊向凱說是刷不開她的房門才將她送到自己房間，而監視畫面顯示，莊向凱是直接將無意識的袁琳梅抱到他房間，並沒有刷卡失敗這一過程。

10月6日，袁琳梅找到莊向凱對質，並錄了音。這次對質，莊向凱只承認當晚他確實把袁琳梅抱回了自己房間，並為了處理她腿上的嘔吐物而脫了她的褲子。

但當袁琳梅質問為何自己醒來時一絲不掛、為何不讓自己回自己房間時，莊向凱卻說：「根本沒有發生過這種事，你不要污蔑我的人格，這會對公司產生不利後果。」

10月10日，事發半個多月後，袁琳梅到派出所報了案。2023年11月7日，公安機關以犯罪嫌疑人莊向凱涉嫌強姦罪移送檢察院審查批捕。

但由於袁琳梅對當晚是否發生了強姦並不確定，且報案時間較晚，一些人體DNA證據已完全滅失，證實案發當晚房間內相關事實的證據已破壞殆盡。單單靠袁琳梅不太清晰的記憶，來指控莊向凱犯強姦罪，顯然是不夠的。

檢察官發現隔壁房客偷偷到涉案房間外錄音 成關鍵證據

辦案檢察官一幀一幀重新排查酒店監控視頻時，細心的他發現，在莊向凱抱著袁琳梅進屋後約半個小時，也就是2023年9月23日凌晨1時30分，住在涉案酒店房間隔壁的一位客人突然開了門，走到涉案房間門口停留了幾分鐘，並且有掏出手機的動作。

檢察官當機立斷，抱著這些疑問在當天晚上10點多立即聯繫辦案民警，並冒著大雨前往事發酒店，辦案民警也隨之趕到現場。幸運地是，該名小高為常住房客，當時仍在酒店居住。小高說：「當晚遇到了很奇怪的事情，我還走出房間去看了，所以即便過了一個半月，也記得比較清楚。」

在事發的9月23日凌晨1點30分，習慣熬夜的小高本來正躺著玩手機，卻隱約聽到隔壁房間有動靜，有床挪動和撞牆的聲音，還有微弱的女性反抗聲。出於好奇，小高走出房門，循著聲音來到莊向凱的房間門口，還特地看了眼房間號。酒店的隔音效果比較差，小高站在房門口去聽，聽到的聲音更清楚了，他便用手機錄了下來。

小高大概錄了2分鐘，錄音里能清晰聽到莊向凱說話的聲音，但錄下來的女聲卻明顯不是在和他「對話」，而是無意識的呻吟。公安機關連夜讓小高做了筆錄並完成手機勘驗。通過比對音頻記錄時間、酒店走廊監控、案發當天同樓層其他房間入住情況，確定該音頻證據系涉案房間內聲音的記錄。

有了這樣一份直接的客觀性證據，2023年11月10日，檢察院依法批准逮捕了莊向凱。

總經理被批捕 受害者反被停發工資

而在莊向凱被批捕後，袁琳梅承受著更大心理壓力。她很快被移出了公司的員工群，工資停發。她的精神狀態也很差，兩次前往醫院就診，醫生診斷其為焦慮抑鬱狀態。有一天，在去接孩子放學的路上，注意力難以集中的她還摔了一跤，摔成骨折。

2023年12月18日，此案移送至檢察院審查起訴。在知道檢察機關掌握這份錄音證據後，莊向凱的供詞開始變得反反覆覆，每一份供述都不盡相同。莊向凱依舊不承認發生性關係，只表示有過一些猥褻行為，他前後供詞自相矛盾的地方也有很多。

經審查，檢察機關認為，犯罪嫌疑人莊向凱採用暴力、脅迫等手段，違背被害人的意志，強行與其發生性關係，應當以強姦罪追究其刑事責任。2024年1月17日，檢察院以莊向凱涉嫌強姦罪向法院提起公訴。2月26日，此案開庭審理。

庭審最後，莊向凱方繼續向袁琳梅潑髒水，表示袁琳梅雖然進房間前是睡著的狀態，但進屋後意識清醒了，她是因為自己業績不行怕被開除，才用這種方法來勾引老闆，勾引不成便反咬一口，事後找莊向凱談話也不過是為了訛一筆錢。

2024年4月2日，法院對此案作出判決，以強姦罪判處莊向凱有期徒刑四年。

檢察官呼籲遇到性侵要留下證據 嘆：熟人間發生的強姦會讓被害人更為難

辦案檢察官表示，不同於陌生人的強姦，熟人之間發生的強姦會讓被害人更為難。被害人袁琳梅在遭遇了這樣的事情後，第一時間考慮到的還是維護公司利益，在結束出差後才試圖尋求解決辦法。然而，她卻遭到了領導的強硬拒絕，這使她感到無助，最終選擇了報案。

對於此案，辦案檢察官有很深切的體會：「此案發生在公司上下級之間，從案發到判決，被告人都拒不認罪，甚至往被害女性身上潑了很多髒水，讓她在已經受到心理創傷的時候背負罵名，陷入孤立無援的狀態，行為實在是惡劣。」

辦案檢察官提醒，如果遭遇類似情況，要盡快固定現場證據，保留與犯罪嫌疑人的交流記錄，及時向警方報案。

網民點睇：

也算歪打正著吧，雖然我不認為錄音的那個人是出於好心，但是，也算是幫助了正義。

她什麼都沒做錯，卻丟了工作，丟了健康。

判得還是太輕了......這麼惡劣的事情居然才判4年。

女生沒有放棄的堅持，酒店員工和房客的關注和提供的幫助，警方細緻入微的調查，共同摧毀權力的謊言。

