《親愛的》被拐孩子原型被南京工業大學錄取　校方留言送祝福

2007年，年僅4歲的孫卓被拐，孫海洋踏上漫長的尋找兒子的路，真實故事被改編成電影《親愛的》，也讓更多人重視內地的兒童被拐騙的事件。相隔14年後，2021年12月6日，孫海洋終尋回親生兒子孫卓。案件去年10月已在深圳市南山區法院宣判。周四（25日），孫卓通過社交平台宣布，自己已獲江蘇南京工業大學錄取，獲一眾網民送上祝福。



孫卓發布影片稱：「OK了家人們，也是有大學上了。」據其曬出的錄取通知書顯示，他被南京工業大學數理科學學院應用物理學專業錄取。隨後，孫海洋在下方評論道：「祝福我們孫卓，在大學裏開心快樂，自己照顧好自己，繼續努力……」就連南京工業大學的官方帳號也留言，稱歡迎孫卓進入該大學就讀。

南京工業大學是省部共建和江蘇省綜合改革試點的省屬重點建設大學，也是中國首批「高等學校創新能力提升計劃」和「卓越工程師教育培養計劃」重點建設大學。

孫卓通過社交平台宣布已獲江蘇南京工業大學錄取。（影片截圖）

而網民也紛紛為孫卓送上祝福，「卓卓這孩子太爭氣了，網絡姨姨甚是開心」、「成校友了，祝願生活順遂，前程似錦」、「恭喜上岸！被錄取不容易，找到親人不容易，願你將來平安順遂，從此以後一路生花！」不過也有人認為網民是什麼放下關注，讓孫卓將來能夠安安心心上學。

孫卓（後排左二）與親友合影。（影片截圖）

2007年，4歲的孫卓在位於深圳白石洲的自家包子鋪門口玩耍時，被人用玩具車拐走。從此，孫海洋踏上艱辛的尋子路，並把家裏的包子鋪招牌更換為「懸賞二十萬尋兒子店」。七年後，孫海洋尋親的故事被改編成電影《親愛的》上映。

2021年，經過14年的尋找，孫海洋在警方的幫助下，在山東找到兒子孫卓。警方查明，吳某龍是當年實施拐騙兒童的犯罪嫌疑人，並將其抓獲。

去年10月13日，法院一審宣判，以拐騙兒童罪判處吳某龍有期徒刑五年，以包庇罪判處吳某光有期徒刑二年。同時判令吳某龍賠償孫某飛、彭某英損失42萬元（人民幣，下同），賠償符某、彭某某損失42萬元。而孫海洋認為判決太輕將抗訴，此前他曾主張要判人販子死刑。