藏馬熊突衝前疑襲擊遊客 景區：私自投餵所致，無人受傷
撰文：林芷瑩
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有網民反映，在西藏那曲遇到兩隻藏馬熊，其中一隻突然衝向遊客，疑似襲擊。景區工作人員稱，事件起因是遊客私自投喂所致，未有人員受傷。
事發於比如縣薩普旅遊景區。景區工作人員稱，8月26日，有遊客不顧景區提醒私自投餵藏馬熊，導致藏馬熊上前搶奪遊客手中的食物，「我們一直在給他們說不要餵熊，然後他們就偏不聽，近距離地給牠們、零距離地給牠們（食物）」。
工作人員表示，景區內的兩隻藏馬熊從未襲擊過人，「（藏馬熊）不是攻擊他，是去搶東西，然後他手上的東西一放就沒啥事了」。
考慮到野生動物危險程度，景區已與當地自然資源局聯繫，計劃將兩隻藏馬熊遷移走，「主要是我們怕出事，這個藏馬熊不是一般的動物，牠一旦攻擊人那就完蛋了，一巴掌有可能會弄死」。工作人員透露，當地藏馬熊數量較多，「尤其是挖蟲草期間山上的時候」。
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