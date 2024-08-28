北京暴雨淹沒屋苑地下車庫致上百輛面臨報廢　業主批毫無預警措施

北京朝陽來廣營明天第一城小區的地下車庫日前因暴雨而被淹，導致多名居民的私家車報廢，數量高達上百輛，當中更有買不到一年的新車，亦有價值近100萬元人民幣的車。對此，有居民不滿物業沒有任何預警措施，也沒有任何賠償的表示，並希望有關部門能介入，盡快解決這件事，給大家一個交代。



事發於8月9日晚，北京突受暴雨侵襲，不少明天第一城小區的居民一覺醒來，發現樓下車庫雨水倒灌嚴重。當晚雨水順著管道、車庫入口、樓梯間等處灌進地庫，整個車庫不久就被雨水淹沒了，水位一度攀升至地下一層通往地下二層的樓梯間。事後，救援部門光從車庫抽水就抽了兩天。

雨水倒灌地庫。（北京日報）

雨水順著管道、車庫入口、樓梯間等處灌進地庫。（北京日報）

現場水位甚高。（北京日報）

業主王先生表示，去年物業剛給地庫做了防水維護，所以大家都很安心。而事發當晚，他還曾特意到地庫看了一下，當時並沒什麽狀況，物業也沒提醒大家需要把車轉移，他於是放心回去睡覺。結果第二天一早，他才從微信群得知8號院整個地下車庫都被淹了，上百位業主的車受損。

上百輛車被淹報廢。（北京日報）

多架車已經被淹到幾乎報廢。（北京日報）

同樣遭殃的還有7號院的業主顧先生，當他心急如焚地下樓時，發現地下二層的水已經淹到樓梯上，根本下不去。直到8月11日，他冒著危險和救援人員一起進入，積水仍能淹到腳踝位置，而當時他的愛車已經被淹到幾乎報廢，軚盤仍泡在水中。

由於車位離車庫出口較近，李女士家的子母車位被淹的情況更為嚴重，近100萬的車幾乎報廢了。李女士氣憤難平，指車停在物業管理的地下車庫中出了事，物業卻沒有任何賠償的表示，還讓業主走法律途徑解決。另一居民張先生則批評物業沒有任何預警措施，根本沒有及時通知他們把車移走，「被淹之後，也是我們自己發現的」。他又透露，面對同一場大雨，隔壁6號院就提前做了警示，因此逃過一劫。

事後，救援部門光從車庫抽水就抽了兩天。（北京日報）

對此，小區長城物業的工作人員表示，目前上級還沒有進一步的指示，又指這種情況屬於自然災害，若保險公司不賠付，他們也不確定能不能賠償。業主們則批評小區給車庫做的防水維護完成起不了作用，希望有關部門能盡快解決這件事，給大家一個交代。