《ODDA》中文版雜誌是冒牌貨 馬思純、程瀟等多位明星被騙影封面
撰文：林芷瑩
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有內地攝影師反映長期被時尚雜誌《ODDA》中文版拖欠薪金，後來她與《ODDA》官方聯繫後，卻獲回覆稱並無推出中文版雜誌。據介紹，該雜誌曾騙取包括古力娜紮、馬思純、譚卓、林允、袁姍姍、程瀟、林心如等多位內地知名明星拍攝封面。
攝影師劉雅欣在微信朋友圈發文稱，今年年初拍攝「ODDA中文版」雜誌，但對方一直拖欠結款，包括工作人員以及其他拍攝人員，甚至連編輯也被拖欠薪金。
劉雅欣稱，雜誌主編孫亞楠以「自己沒有收回成本」為由拒絕發放工資，「問這位主編要費用就大言不慚的說自己身上只有幾百元看病錢，道德綁架，明日覆明日」，但孫亞楠的微博上一直更新其他拍攝項目。
劉雅欣向ODDA Instagram 官方帳號求助時，獲回覆稱官方與「ODDA中文版」沒有任何關係，已聯繫律師介入處理。劉雅欣稱，已準備循法律途徑追討欠薪。目前，該雜誌已註銷微博帳號。
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